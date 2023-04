El incendio entre Cataluña y Aragón deja 325 hectáreas calcinadas en Mequinenza

El incendio forestal declarado este pasado sábado entre las Comunidades Autónomas de Cataluña y Aragón calcinó un total de 458 hectáreas, 325 en el término municipal de Mequinenza, en la provincia de Zaragoza. Las llamas obligaron a cortar la A-2414, aunque esta vía ya fue reabierta el domingo tras la estabilización del incendio.

El fuego se desarrolló en el término municipal de la localidad zaragozana, en dirección a Cataluña, por lo que las llamas no llegaron a Fayón, población vecina. Asimismo, el fuerte viento en dicha dirección propició su rápida expansión en un principio. De hecho, el cese del viento fue clave en la estabilización del incendio, que se consiguió en la mañana del domingo.

Mientras el Operativo y Prevención de Extinción de Incendios de Aragón estuvo trabajando en el flanco derecho de la zona calcinada, con dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, una cuadrilla helitransportada y un técnico director de extinción, los Bomberos de Cataluña trabajaron en el flanco izquierdo, donde se encontraba el grueso del incendio en la tarde del domingo.

Efectivos destinados a la extinción de incendios

Para la estabilización del incendio declarado el pasado sábado en Mequinenza, acudieron grupos de bomberos de las tres provincias aragonesas, así como una cuadrilla de los Bomberos de Cataluña. Asimismo, fue necesaria la labor de los APNs y de los trabajadores de Sarga de la zona del Bajo Aragón-Caspe. No obstante, en este momento del año, en el que todavía no han llegado los meses estivales, no todos los efectivos disponibles se encontraban destinados a la extinción de incendios. A este respecto, cabe destacar que en verano se despliega un mayor número de personal para este fin.

Dadas las condiciones meteorológicas, la sequía que ha azotado a la zona en los últimos meses, y el fuerte viento que soplaba en el inicio del incendio, los trabajadores de Sarga reclaman desde hace meses que se amplíen los efectivos para trabajar en la extinción de incendios, puesto que estos grandes fuegos comienzan a ser más habituales en los meses previos al verano.

Asimismo, miembros de Sarga confirmaron que en el pasado incendio la sequía fue un gran condicionante y que no se prevén lluvias para las próximas semanas, lo cual preocupaa los efectivos. De hecho, prevén una temporada estival «igual o peor que la anterior».