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13 JUL 2026|

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El incendio forestal en Peñarroya de Tastavins, en imágenes

FOTOGALERÍA. El fuego está estabilizado y más de 300 efectivos trabajan en que las llamas no lleguen a los Puertos de Beceite

Las llamas se originaron este domingo en una zona de bosque del término municipal de Peñarroya./ L.C.
Las llamas se originaron este domingo en una zona de bosque del término municipal de Peñarroya./ L.C.

Marina Monreal13 07 2026

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El incendio forestal que desde este domingo mantiene en vilo a Peñarroya de Tastanvins y las localidades vecinas de Ráfales, Fuentespalda y Monroyo ha calcinado ya más de 300 hectáreas. Los esfuerzos se centran en que las llamas no alcancen el paraje de los Puertos de Beceite, un pinar de más de 2.000 hectareas de gran valor ecológico y medioambiental.

En la zona trabajan más de 300 efectivos. En concreto por parte de INFOAR trabajan seis brigadas helitransportadas con sus helicópteros, un helicóptero de coordinación, once brigadas terrestres, trece autobombas y tres bulldozer. El Ministerio para la Transición Ecológica ha movilizado una BRIF de Prado de Esquiladores, un avión de coordinación y observación, dos aviones anfibios y un helicóptero medio. También participan Bomberos de la Diputación de Teruel, con dos nodrizas y una autobomba forestal, y Bomberos de la Diputación de Castellón, con una nodriza y tres autobombas. Además, el Ministerio de Defensa ha desplegado una sección de la Unidad Militar de Emergencias que trabaja desde este domingo en la zona.

  • Agentes del dispositivo INFOAR trabajan en el incendio./ DGA
  • Las dotaciones de bomberos han pasado la noche a las puertas del centro./ CEDIDA
  • Uno de los helicópteros del INFOAR trabajando sobre el terreno./ DGA
  • Desde el puesto de mando avanzado se ve la zona quemada./ DGA
  • Las llamas se originaron este domingo en una zona de bosque del término municipal de Peñarroya./ L.C.
  • Carretera cortada a causa del incendio. / B. Severino
  • Preparación de bocadillos en Fuentespalda, más de 300 para repartir. / B. Severino
  • Repostaje en la gasolinera de Monroyo. / David Boj
  • Declarado un incendio en Peñarroya de Tastavins, que afecta también a Ráfales y Fuentespalda. / Infoar
  • Declarado un incendio en Peñarroya de Tastavins, que afecta también a Ráfales y Fuentespalda. / Infoar
  • El incendio forestal que se ha extendido a cuatro pueblos del Matarraña ya ha calcinado más de 300 hectáreas. /Infoar
  • Declarado un incendio en Peñarroya de Tastavins, que afecta también a Ráfales y Fuentespalda. / Infoar
  • Declarado un incendio en Peñarroya de Tastavins, que afecta también a Ráfales y Fuentespalda. / Infoar

Imagenes del dispositivo del incendio, los voluntarios que atienden a las cuadrillas y las visitas de Azcón y Biendicho./ L.C.

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