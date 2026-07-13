El incendio forestal en Peñarroya de Tastavins, en imágenes

El incendio forestal que desde este domingo mantiene en vilo a Peñarroya de Tastanvins y las localidades vecinas de Ráfales, Fuentespalda y Monroyo ha calcinado ya más de 300 hectáreas. Los esfuerzos se centran en que las llamas no alcancen el paraje de los Puertos de Beceite, un pinar de más de 2.000 hectareas de gran valor ecológico y medioambiental.

En la zona trabajan más de 300 efectivos. En concreto por parte de INFOAR trabajan seis brigadas helitransportadas con sus helicópteros, un helicóptero de coordinación, once brigadas terrestres, trece autobombas y tres bulldozer. El Ministerio para la Transición Ecológica ha movilizado una BRIF de Prado de Esquiladores, un avión de coordinación y observación, dos aviones anfibios y un helicóptero medio. También participan Bomberos de la Diputación de Teruel, con dos nodrizas y una autobomba forestal, y Bomberos de la Diputación de Castellón, con una nodriza y tres autobombas. Además, el Ministerio de Defensa ha desplegado una sección de la Unidad Militar de Emergencias que trabaja desde este domingo en la zona.

Imagenes del dispositivo del incendio, los voluntarios que atienden a las cuadrillas y las visitas de Azcón y Biendicho./ L.C.