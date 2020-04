Incertidumbre entre los equipos bajoaragoneses de la preferente por la posible manera en la que finalizará la temporada

Tras un mes sin competición los equipos bajoaragoneses que militan en el grupo segundo de la regional preferente viven con incertidumbre la manera en la que pueda finalizar la temporada 2019-2020.

Alcañiz, Caspe, Alcorisa y Andorra están a expensas de lo que se decida para conocer su destino. Mientras que el Alcañiz y el Caspe están bien situados en la clasificación, actualmente ocupan la cuarta y quinta posición, respectivamente, ambos equipos mantienen vivo el objetivo de lograr alguno de los puestos que llevan al ascenso de categoría. Por su parte, Alcorisa y Andorra, ambos equipos metidos en zona de descenso, también esperan la resolución final a la actual temporada para seguir luchando por la permanencia.

Los cuatro clubes están expectantes y con la vista puesta en la resolución que adopte la territorial en cuanto a la continuación o no de la liga. En caso de que se decidiera jugar los partidos que restan, diez en total, los cuatro equipos tendrían opciones por luchar por sus objetivos y conseguirlo en sana competición con sus rivales sobre el terreno de juego. Si al final la Federación Aragonesa de Fútbol decidiera dar por terminada la competición habría que esperar a la resolución que pudiera tomarse en cuanto a que hubiera o no ascensos y a que hubiera o no descensos.

En cuanto al día a día del confinamiento los componentes de estos equipos están llevando a cabo entrenamientos en sus respectivos domicilios con las dificultades que conlleva realizarlos en previsión de que el campeonato de liga se reanude.