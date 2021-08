El incidente del tren en Nonaspe -que dejó a 119 personas tiradas durante varias horas- ha puesto de manifiesto las carencias de las estaciones del Bajo Aragón Histórico, clausuradas desde hace años, a pesar de que los ferrocarriles siguen parando en ellas. La Puebla de Híjar, Samper de Calanda, Nonaspe, Fabara y Fayón-Pobla Massaluca cuentan con unas instalaciones abandonadas que no reúnen las condiciones sanitarias necesarias para poder dar un servicio mínimo en caso de emergencia. En ellas no solo no hay personal para la venta de billetes, sino que, por lo general, tampoco hay alguien que se haga cargo de las infraestructuras o de atender a los viajeros. La excepción es la estación de Caspe, que a pesar de no tener personal para vender billetes, cuenta con unas instalaciones adecuadas.

Adif dispone de un servicio de personal itinerario que se desplaza a las distintas estaciones en caso de que se requiera. Un ejemplo de ello es la actuación que desarrollaron este lunes al averiarse un tren proveniente de Barcelona antes de llegar a Nonaspe. En esta ocasión, dos trabajadores de la empresa ferroviaria se trasladaron a Caspe y a Nonaspe para atender a los pasajeros que se habían quedado en las estaciones. En el caso de Caspe, se pudo abrir la sala de espera y los baños estuvieron disponibles para los viajeros. Sin embargo, en la vecina Nonaspe la persona que se hizo responsable de la estación no pudo dar ese servicio mínimo, dado que las instalaciones y, sobre todo, los baños no reunían las condiciones sanitarias necesarias para abrir al público.

Por ese motivo, los pasajeros que se quedaron “tirados” en Nonaspe, permanecieron dos horas bajo el sol hasta que Protección Civil les llevó agua, y hasta tres horas sin poder ir al baño. Joaquín Llop, alcalde de este municipio, insiste en que “es una vergüenza que la estación esté cerrada y que ni siquiera haya una sala de espera en la que puedan estar los viajeros”.

Esta situación se repite en las localidades de La Puebla de Híjar, Fabara, Samper de Calanda y Fayón-Pobla Massaluca. Ninguna cuenta con un servicio de limpieza que pueda mantenerlas limpias y, por tanto, disponibles para su uso.

El alcalde de Pobla Massaluca, Antoni Ferré, reconoce que estas estaciones no podrían estar continuamente abiertas y sin personal, ya que “el vandalismo las destruiría”. A pesar de esto, sí que echa en falta que haya unos servicios mínimos en estos puntos. Por tanto, considera que se podría encontrar un punto medio en el que ofrecer la prestación, pero a su vez logar mantener las instalaciones.

La Plataforma en Defensa del Ferrocarril del Bajo Aragón Caspe planea reunir a las localidades de la zona en diversas protestas por las estaciones el próximo día 5 de septiembre, como en anteriores ocasiones. En este caso, el principal motivo por el que quieren manifestarse es por apoyo a las otras comarcas aragonesas que no han conseguido recuperar sus servicios. No obstante, a su vez, quieren hacer visibles otras reivindicaciones. Entre ellas solicitarán que haya una mayor accesibilidad en las estaciones, para lo que sería preciso eliminar algunas barreras arquitectónicas. Del mismo modo, reclamarán tener unos servicios mínimos en estos puntos.

Por su parte, los representantes caspolinos del partido Chunta Aragonesista, Rafael Guardia y Rafael Lumbreras, van a presentar una queja en el Senado a través del grupo Compromís. De este modo, le reclamará al Gobierno central una explicación por la avería ocasionada y exigirán una serie de “medidas a adoptar para garantizar un servicio de ferrocarril digno”.