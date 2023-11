Industria eleva de 100 euros a 15 millones la subvención a la refinería de Andorra

El Ministerio de Industria ha elevado de 100 euros a 15,77 millones la subvención del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) destinada a la planta para el refinado de vehículos eléctricos y conectados que Refinasol Battmat pretende abrir en Andorra. El proyecto cuenta con una inversión de 150 millones de euros e inicialmente se desarrollará en 48 hectáreas del Parque Empresarial de la villa minera.

Inicialmente, en la publicación de la resolución provisional de la segunda convocatoria de las ayudas europeas del Perte II, Refinasol Battmat recibió la menor cuantía de los 12 proyectos que fueron seleccionados como beneficiarios. En concreto, los promotores de esta empresa tan solo percibían la simbólica cantidad de 100 euros, una cifra que se quedaba muy lejos de cubrir ni tan solo una parte de la inversión anunciada en un primer lugar, y que también se alejaba mucho de las cantidades que se destinarían a otras de las iniciativas subvencionadas.

Fuentes de Refinasol Battmat explican a La COMARCA que esta resolución fue provocada a raíz de un error administrativo de la propia empresa. No obstante, durante estas semanas sus promotores presentaron una alegación para corregir este problema y así poder obtener una cuantía mayor que fuera acorde a lo que solicitaban para la resolución definitiva, que se hizo pública este viernes. En ella no solo se ha modificado el total de la subvención, que pasa de 100 euros a 15.766.582,5, sino también el presupuesto financiable, que se eleva de los 103.210.550 euros de la resolución provisional a los 105.110.550 de la resolución actual, ya definitiva. Este último total corresponde a la cantidad que el Ministerio considera subvencionable de la inversión total que la empresa prevé para el proyecto. «La subvención corresponde a un 15% del presupuesto financiable. Es una cantidad importante, pero no es suficiente. Tendremos que buscar más vías de financiación», explica Josep Peret, CEO de Refinasol Battmat.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de diseño, aunque ya se han mantenido reuniones con el Ayuntamiento de Andorra en las que se han seleccionado cuáles serán los terrenos que se prevén adquirir. Sus impulsores todavía no quieren adelantar una fecha en la que se instalarán en la villa minera, aunque prevén que pueda ser «a finales del año que viene». Además, aseguran que una vez el proyecto esté en pleno rendimiento se crearán 48 puestos de trabajo.

Declaración de interés autonómico

La empresa Refinasol Batmatt es una sociedad limitada constituida en mayo de 2022 por socios ingleses con un capital de 60.000 euros. Esta aparece en el mapa aragonés a finales de la legislatura pasada, poco antes de la celebración de las elecciones autonómicas. De hecho, esta fue una de las 11 empresas que se reunieron con el expresidente Javier Lambán cuando visitó la localidad de Andorra en mayo para conocer el estado de los proyectos empresariales planteados como parte de la reindustrialización de la villa minera tras el cierre de la Central Térmica.

En ese momento, Refinasol Battmat era una de las dos empresas que se encontraba en tramitación de la Declaración de interés autonómico, una cuestión que por el momento continúa en el mismo estado. Este es el paso previo a la elaboración del PIGA, una figura para agilizar los trámites burocráticos para que el proyecto comience a plantear su construcción.

El alcalde de Andorra, Rafa Guía, ya aseguró tras la resolución provisional que han tenido varias reuniones con esta empresa y que mientras esperan que se apruebe la declaración ya han comenzado con las primeras evaluaciones del terreno para ver que parcelas podrían comprar para alcanzar las más de 40 hectáreas que serían necesarias para construir la planta. «Sabemos que tiene interés y nosotros estamos dispuestos a ayudarles durante todo el proceso», dijo el primer edil.