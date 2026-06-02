El Infantil del Alcañiz CP cierra el Campeonato de España con una séptima plaza tras una agónica tanda de penaltis

El pabellón Monte Alto de La Coruña fue testigo del esfuerzo y la ilusión del Infantil del Alcañiz Club Patín, que del 29 al 31 de mayo vivió la gran experiencia del Campeonato de España Infantil. Una recompensa tras lograr el pase a la final de la Fase Sector Norte B que daba acceso al campeonato nacional.

Los jóvenes alcañizanos quedaron últimos en el grupo A, accedieron a la lucha del quinto al octavo puesto y cayeron frente al Club Deportivo Alameda de Osuna. En el último encuentro por la séptima y octava posición, el Alcañiz se llevó la victoria en una agónica tanda de penaltis que sirvió de revancha ante el Santutxu.

El grupo A de la fase inicial contaba con equipos de gran nivel: el Compañía de María, el Club Patín Riudebitlles o el Virgen de Europa. El Alcañiz comenzó la competición el viernes con dos partidos. Por la mañana se enfrentó y cayó frente Compañía de María (8-1) y por la tarde perdió ante el Riudebitlles (0-9), quien más tarde se alzaría con el campeonato. “Los dos primeros partidos de la fase de grupos fueron complicados frente a dos de los equipos más fuertes del campeonato. De hecho, fueron los dos finalistas”, destaca Javier Bendicho, presidente del Alcañiz CP que estuvo al lado del equipo durante todo el fin de semana.

Un jugador del Alcañiz CP disputa un balón en el Campeonato de España / Cedida

El sábado disputó el encuentro más ajustado de la fase de grupo contra el Virgen de Europa (3-1). “Contra los madrileños estuvo más igualado”, señala. De esta manera, el conjunto dirigido por Diego Estopiñán y Adrián Ferrer cerró su participación en el grupo A con tres derrotas, cero victorias y cero empates. Dos goles a favor y 20 en contra.

Revancha por la final de Fase Sector Norte B

La cuarta posición en la fase de grupos colocó al Alcañiz en la lucha de la quinta a la octava posición de la clasificación general. Los alcañizanos se enfrentaron en una elimantoria muy dura, pero llena de aprendizajes, al Club Deportivo Alameda de Osuna con derrota por 1 a 5. Sin embargo, el último partido del campeonato les cruzaría con un viejo conocido: El Santutxu HT.

Los pupilos de Estopiñán pudieron redimirse del amargo sabor de boca ante los resultados cosechados en el campeonato y, además, se pudieron saldar la revancha por la final de la Fase Sector Norte B que perdieron ante el Santutxu. Ya estaban clasificados entonces para el Campeonato de España y tras un gran esfuerzo en la semifinal, llegaban a la final con la sensación de haber conseguido el objetivo.

Un jugador del Alcañiz Club Patín conduciendo la pelota / Cedida

Sin embargo, este encuentro llegaba en otro contexto completamente distinto. El tiempo reglamentario terminó con empate (3-3) y todo se debía decidir en la tanda de penaltis. Cinco tiros para cada equipo. Los alcañizanos Íñigo Celma y Teo anotaron sus lanzamientos, mientras que el Santutxu marcó tan solo un lanzamiento tras una gran actuación del guardameta Axel bajo palos que permitió que el Alcañiz Club Patín se alzara con la séptima posición. “Fue una gran experiencia para nuestros jugadores. Les aportará en su proceso de formación”, señala Bendicho.

El séptimo mejor equipo de España, muy cerca del mejor resultado (5ª) cosechado por el club en un campeonato nacional. El Campeonato de España finalizó en La Coruña con el triunfo del Club Patín Riudebitlles frente al CDM Compañía (2-1) para cerrar un fin de semana donde Alcañiz se ha colocado entre los mejores clubes de patinaje del panorama español. “Hubo un gran ambiente en las gradas e incluso pudimos ver en ellas la presencia de jugadores TOP del Calafell o el Liceo de la OK Liga”, destaca.