El infantil femenino del Club Voleibol Alcañiz cierra la temporada como el mejor equipo aragonés en el Campeonato de España

El equipo infantil femenino del Club Voleibol Alcañiz cierra su participación en el Campeonato de España de Voley Pista Infantil con una meritoria 27ª posición. El Principado de Asturias reunió, entre el 27 y el 31 de mayo, a los 32 mejores equipos de categoría infantil del país. Y ahí estaba el club alcañizano representando la localidad como ya hiciera la semana pasada en la categoría cadete.

Las alcañizanas accedieron al campeonato nacional como subcampeonas aragonesas, por lo que acabaron encuadradas en un grupo con rivales muy fuertes. El ‘C’, donde se enfrentaron al club madrileño Club Voleibol Leganés, el valenciano Benidorm y el equipo asturiano del Colegio San Ignacio, el cual terminó siendo el subcampeón del torneo.

El conjunto dirigido por Michael Orihuela terminó cuarto de grupo, cayó derrotado en la siguiente ronda frente a las murcianas, después ganó a Sestao, no tuvo acierto contra las malagueñas y cerró el campeonato reeditando la final autonómica contra el Club Voleibol Zaragoza y sirviéndose la revancha por aquella derrota.

El Club Voleibol Alcañiz tuvo su primera toma de contacto el pasado miércoles en un enfrentamiento contra el CV Leganés. Los nervios y el buen nivel de las rivales terminó con un 3 a 0 en contra. “Entraron nerviosas al campo, pero compitieron qué es lo más importante”, asegura Michael Orihuela, entrenador del conjunto.

El Club Voleibol Alcañiz en el Campeonato de España celebrado en Asturias / Cedida

La segunda prueba llegó a la mañana siguiente frente al Colegio San Ignacio y “también fue un partido muy duro y difícil por la calidad del rival”, asegura el técnico. De nuevo, derrota por 3 a 0. Sin embargo, algo en las alcañizanas estaba empezando a cambiar. “Empezaron a despertar. Empezaron a tomar conciencia de que estábamos en un Campeonato de España y comenzaron a soltarse y a jugar más”, explica Orihuela.

Esa misma tarde se jugó el tercer partido contra el Benidorm. “Los equipos de la Comunidad Valenciana son muy potentes”, explica el técnico. Aunque el encuentro fue más igualado con un segundo set finalizado en 25-22, las alcañizanas volvieron a caer por 3 a 0. “Me voy satisfecho por haberle hecho 22 puntos a un equipo tan potente”, destaca. El CV Alcañiz terminó cuarto clasificado del grupo C y accedió a la lucha por los puestos del 17 al 32.

Su verdadero campeonato

La primera ronda cruzó al Alcañiz contra un tercer clasificado, el CV Molina de Murcia. “Aquí empezaba nuestro Campeonato de España realmente. Íbamos a ver realmente el nivel que teníamos y el progreso adquirido a lo largo de la temporada”, explica Michael. No obstante, el partido se disputó a una hora muy temprana y las alcañizanas no son amigas de los madrugones. “Hemos visto durante el campeonato que esos horarios no nos van bien”, asegura.

El horario y la falta de intensidad marcaron el arranque del partido, pero, tras varios cambios del técnico alcañizano, las chicas despertaron y remontaron un 19 a 9 para terminar ganando 25 a 23. El CV Alcañiz ganaba su primer set del Campeonato de España. El último set terminó 26 a 24 para cerrar una nueva derrota por 3 a 1, pero ya significó un antes y un después en el torneo. “Vimos que efectivamente teníamos nivel para competir”, afirma.

Michael Orihuela dando instrucciones durante un partido en el Campeonato de España / Cedida

En el siguiente partido por la tarde, el Alcañiz se enfrentó al Sestao y mostró por qué iba de menos a más en la competición. Las pupilas de Orihuela ganaron 3 a 0 y lograron su primera victoria en el torneo. El triunfo les dio acceso a luchar por los puestos del 25 al 28. Sin embargo, en el primer duelo fallaron ante las malagueñas del Cartama (3-0) por falta de acierto y fortuna. Pero quedaba el último partido: la batalla por el puesto 27 y 28.

El mejor equipo aragonés de España

El último cruce deparó a las alcañizanas una reedición de la final del Campeonato de Aragón, la cual las enfrentó contra el Club Voleibol Zaragoza con un triste desenlace. “Saqué conclusiones sobre nuestros fallos en aquella final y al ver que nos tocaba jugar contra ellas saqué mis anotaciones”, explica Michael.

Las alcañizanas no volvieron a caer en los mismos errores del pasado y pusieron en práctica lo trabajado. De esta forma, lograron ponerse con ventaja de 2 a 0. Falló la concentración y el conjunto zaragozano consiguió igualar el marcador. Tras un tiebreak, el CV Alcañiz dio un golpe sobre la mesa en el quinto set y se llevó el partido por 15 a 4.

“Estoy muy satisfecho de poder ganar a tu rival más directo en Aragón en un Campeonato de España”, afirma el técnico. La victoria no era un simple vigésimo cuarto puesto, se trataba de estar por delante en la clasificación general del otro equipo de la misma comunidad autónoma: de ser el mejor equipo de Aragón en España.

El CV Alcañiz Infantil femenino cierra la temporada

El campeonato supuso el colofón a una temporada excelente para el Club Voleibol Alcañiz: campeonas provinciales de Teruel, subcampeonas de Aragón y un Campeonato de España con grandes sensaciones. “No puedo más que felicitar a mis jugadoras, a Vanesa, a nuestra delegada Estela y a los padres que nos acompañaron. Sin su apoyo, tanto económico como anímico, esto sería imposible”, apunta el técnico del equipo.

Para Orihuela la temporada ha tenido un valor incalculable en lo deportivo, pero, sobre todo, en lo social: “Este año han aprendido mucho voleibol, muchos valores, muchos comportamientos y no puedo estar más satisfecho con ellas”.