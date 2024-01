Las infecciones respiratorias saturan las Urgencias y las plantas del Hospital de Alcañiz

La elevada demanda de atención por procesos respiratorios llena el Hospital de Alcañiz, que ha comenzado 2024 con una importante saturación. Las plantas se encuentran prácticamente llenas y en las Urgencias atienden a una media de una treintena de pacientes a la vez, por lo que hay enfermos en camillas en los pasillos.

Este jueves por la mañana la presión asistencial fue ligeramente mejor que el martes y el miércoles. Aún así en el cambio de turno del mediodía había 28 personas en Urgencias esperando para conocer si se quedaban ingresadas en el Hospital, seguían en observación o se marchaban a casa. Había dificultades para realizar los ingresos porque no se estaban dando altas.

Distintas fuentes del centro hospitalario confirman que no se encuentra colapsado pero sí está «muy saturado» y se trabaja a pleno rendimiento debido a la alta incidencia de la gripe, el covid y otras afecciones respiratorias.

En Navidad la «tranquilidad» fue la tónica imperante y ha sido esta semana a partir de la Nochevieja cuando los procesos respiratorios se han disparado.

Después del festivo de Año Nuevo, el martes ya se comenzaron a habilitar las plantas para el ingreso de nuevos pacientes eliminando las habitaciones individuales para contar con un mayor número de camas posible. No obstante, no está siendo fácil porque los pacientes con infecciones respiratorias no pueden compartir habitación con otros enfermos.

La elevada presión asistencial también se nota en los centros de salud bajoaragoneses aunque con diferente incidencia dependiendo de la zona. El 90% de las patologías son respiratorias, con alta incidencia de la gripe A y también covid y resfriados comunes. Asimismo, muchos pacientes también requieren atención por gastroenteritis aguda.

El pico se alcanzará en la cuarta semana de enero

La incidencia de la gripe seguirá aumentando, al menos, «dos o tres semanas más», cuando Sanidad confía en que se alcance el pico de esta enfermedad. La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, ha explicado que la previsión es que siga aumentando la incidencia hasta la cuarta semana del año, es decir, la cuarta semana de enero, aproximadamente, y, a partir de ese momento, descienda la curva epidémica.

Ante este panorama, Salud Pública decidió este jueves rectificar y abrir en un plazo de quince días la vacunación a toda la población, y no esperar hasta febrero, como anunció el miércoles. La dirección general de Salud Pública del Gobierno de Aragón recomendó el uso de la mascarilla en espacios cerrados y donde no se pueda guardar la distancia de seguridad como transporte público, lugares de trabajo y, especialmente, en centros sanitarios y residencias de personas mayores; y la vacunación a los grupos de riesgo ante el incremento de casos de gripe.

Los últimos datos disponibles, correspondientes a la semana pasada, indican una incidencia de 167,5 casos por 100.000 habitantes, frente a los 69,83 de la precedente. Esto supone que la comunidad está, por segunda semana consecutiva, en nivel epidémico de gripe.

Además de la gripe, la tasa que suma los casos de todas las infecciones respiratorias agudas (gripe, covid, Virus Respiratorio Sincitial), ha sido de 1.184,4 casos por 100.000 habitantes, en Aragón, entre el 25 y 31 de diciembre. Por ahora, no se ha fijado un umbral epidémico ya que para su cálculo se requiere recopilar información de, al menos cinco temporadas, y éste es el tercero en que se están recabado datos, una decisión adoptada a raíz de la pandemia de la covid.

La directora general ha subrayado la recomendación de que los grupos de riesgo pidan cita ya que la vacuna es gratuita, segura y accesible. “Quedan semanas, lo peor del invierno está por venir y es una vacuna que puede evitar la gripe o que permite pasarla de forma leve”, ha precisado Nuria Gayán.

También ha hecho un llamamiento para que padres y madres vacunen a uno de los grupos de riesgo incorporados este año a la campaña, el de los niños de 6 a 59 meses de edad. Otro grupo de edad al que se ha recomendado por primera vez la vacuna es al de 60 a 65 años.

Así, los grupos de riesgo a los que se aconseja vacunarse frente a la gripe son:

A) Personas de 5 a 59 años de edad que presentan un mayor riesgo de complicaciones derivadas de la gripe:

– Personas de 5-18 años de edad que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Reye tras la gripe.

– Personas fumadoras.

B) Estudiantes en prácticas en centros sanitarios y sociosanitarios.

C) Personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre (aves, jabalíes o mustélidos)

Por su parte, los grupos de población diana de la vacuna gripe/COVID esta temporada 2023-2024 son:

A. Por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves:

1. Personas de 60 años o más.

2. Personas (a partir de 5 años) que viven en residencias, y centros de discapacidad u otro tipo de instituciones cerradas.

3. Personas menores de 60 años de edad con condiciones de riesgo (por diabetes, enfermedades cardiacas, pulmonares, inmunodeprimidos…).

4. Embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo).

5. Personas convivientes con aquellas que tienen alto grado de inmunosupresión.

B. Para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales a la comunidad:

1. Personal de centros sanitarios y sociosanitarios públicos y privados, tanto sanitarios, como no sanitarios, excepto estudiantes en los que solo se recomienda vacunación frente a la gripe.

2. Personas que trabajan en servicios públicos esenciales, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (de ámbito nacional, autonómico y local), bomberos y Protección Civil, entre otros.

Respecto a la población en general, la previsión inicial era abrir las agendas para poder citarse a partir de febrero. No obstante, se prevé adelantar un par de semanas esa fecha.

Cobertura de la vacunación

La cobertura de la vacunación de la gripe, a fecha de 31 de diciembre, en Aragón, es del 55,6 por ciento de la población diana, es decir, de los grupos de edad a los que se recomienda. En concreto, la cobertura en el grupo de 6 a 59 meses es del 41,75 por ciento de la población diana; en el de 60 a 64, del 28,8; de 65 a 74 años, del 55; de 75 a 79, del 69,4; y de 80 y más años, del 78,6 por ciento. De esta forma, solo este último grupo está por encima del objetivo fijado, que está en el 75 por ciento.

La directora general ha aportado los últimos datos disponibles, con fecha 15 de diciembre, respecto a la vacunación frente a la COVID, que aporta el Ministerio de Sanidad, que es el encargado de comprarla. En ese momento, el 56,45 por ciento de las personas mayores de 80 años se ha inmunizado; el 47,4 del grupo de 70 y 79 años, y el 35 en el de 60 a 69.