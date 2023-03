El Instituto de Estudios Humanísticos de Alcañiz reivindica su importancia con la Medalla de Oro de Lebrija

El Ayuntamiento de Lebrija entregó el viernes la Medalla de Oro de la ciudad al Instituto de Estudios Humanísticos de Alcañiz (IEH) en un acto al que acudieron más de un centenar de personas. La cuna del padre del Humanismo Español, Elio Antonio de Nebrija, quiso reconocer la infatigable labor del instituto para impulsar los estudios de humanismo histórico dentro y fuera de España; sus múltiples y valiosas investigaciones y publicaciones tanto sobre los humanistas españoles y extranjeros; y del enorme trabajo que está desplegando tanto a nivel nacional como internacional para que la UNESCO preserve las antiguas lenguas y culturas de Grecia y de Roma como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

El año pasado la Medalla de Oro de Lebrija recayó en la Real Academia Española (RAE) y en el Instituto Cervantes por lo que desde el IEH consideran que el reconocimiento les aporta un gran prestigio porque los sitúa al nivel de importantes instituciones. «Esto no es un trabajo de una persona sino de muchas que llevamos 40 años trabajando con importantes resultados. Apelo a que volvamos a lo nuestro porque en el IEH estamos personas de universidades a las que no nos interesa otra cosa que los estudios. Este año se van a presentar un sinfín de publicaciones que al igual que todas las anteriores han salido de los proyectos de investigación de las universidades», destacó el director del IEH, José María Maestre.

El IEH en la figura de Maestre y su subdirector, Ignacio Micolau, se vio respaldado en Lebrija por los dos partidos que se han posicionado a su favor en este tiempo en la polémica sobre su continuidad. Viajaron hasta Cádiz el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte; su senador y candidato a la alcaldía de Alcañiz, Joaquín Egea; el portavoz del PP y candidato alcañizano, Miguel Ángel Estevan; y el exalcalde popular Carlos Abril, entre otros.

El equipo de gobierno, que no acudió, aboga porque el IEH termine desapareciendo y sea sustituido por el Instituto de Investigación en Humanidades y Patrimonio UNED-Alcañiz. Al respecto, Maestre defendió que pueden coexistir ambas instituciones. «La UNED es bienvenida pero la pregunta es si puede hacer lo que hacemos nosotros. No se puede comparar con las universidades que conformamos el IEH, que estamos en primera línea y evaluando incluso a la propia UNED. La culpa no es de la universidad a distancia sino de quien pueda pensar eso», opina.