El Instituto de Estudios Turolenses presenta el libro ‘Santolea ¡Existió!’ en Mas de las Matas

El Instituto de Estudios Turolenses (IET), entidad dependiente de la Diputación de Teruel (DPT), presenta el libro “Santolea ¡Existió!”, del Grupo de Estudios Masinos, este viernes en la sala de actos de la Casa de Cultura de Mas de las Matas, a las 18.30. La publicación recoge el pasado de la localidad de Santolea, incluyendo información e imágenes inéditos de su historia.

El Grupo de Estudios Masinos ha elaborado esta obra en colaboración con el IET dentro de su labor de cuidado y divulgación del patrimonio de Mas de las Matas y su territorio, con el que Santolea está muy vinculado, dado que muchos vecinos de esta localidad ya desaparecida emigraron allí. Santolea fue despoblada y demolida a raíz de la construcción y recrecimiento de la presa y el embalse que lleva su nombre entre 1970 y 1972.

El IET ha apoyado la edición de este libro financiando su totalidad, según indica el director del IET, Nacho Escuín. “La nueva etapa del Instituto está mucho más vinculada al trabajo que realizan los centros de estudios locales, de hecho, se estableció una nueva partida específica para los libros que realizan, como es el caso del libro de Santolea”, manifiesta. Escuín añade que, de esta manera, “se reivindica el papel de los centros locales y esa cercanía que debe tener el IET con todos los lugares de nuestra provincia y sus centros de estudios”.

La historia de esta localidad del Maestrazgo perdura en el libro “Santolea ¡Existió!” gracias a las fotografías del santoleano de 103 años Miguel Perdiguer, afincado en Mas de las Matas, y de los textos de otro santoleano, José Aguilar. A estos archivos gráficos y los escritos se añade además otro cuadernillo con las memorias escritas por el santoleano ya fallecido José Daniel Gil Domingo, según explica el presidente del Grupo de Estudios Masinos y uno de los colaboradores del libro, Andrés Añón. “Es una evocación de su época de niñez por todos los rincones de Santolea”, precisa.

Las fotografías y testimonios se complementan también con entrevistas a los santoleanos que se vieron forzados a abandonar su localidad y que todavía viven, realizadas por Susana Anglés, del Grupo de Estudios Masinos, y Laura Berné, presidenta de la asociación Santolea Viva.

“El pueblo se tuvo que abandonar a principios de los años 70 porque en 1972 se demolió, aunque la presa se construyó en la dictadura de Miguel Primo de Rivera e inundó toda la huerta, por lo que paulatinamente sufrió un éxodo de sus habitantes que culminó a finales de los 60. En el año 1972 el pueblo se demolió y por lo tanto no queda nada, no es como otros municipios que han quedado sumergidos, Santolea tuvo ese doble infortunio”, detalla Añón. Es por esta razón que el libro descubre “la memoria de un pueblo que ya no existe, ya que hoy en día no se puede ni fotografiar las ruinas”.

Entre sus líneas se muestran imágenes de Santolea en pie antes del pantano, “algunas de los años 20”, ejemplifica Añón, así como de las calles, las fiestas, fotografías de la construcción de la presa proporcionadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro, y del municipio abandonado, pero todavía en pie. Asimismo, incluye una entrevista de año 1972 al último habitante de Santolea.

José Aguilar se dedicó a recopilar información sobre la localidad y sus vivencias en ella, la cual ha sido ampliada con documentación de archivo. Los recuerdos de José Daniel Gil, maestro en Alcorisa, ofrecen un recorrido por las calles de Santolea, “una evocación de lo que recordaba de su infancia y adolescencia en el municipio, es un relato literario, ya que recuerda los rincones, las tabernas, las tiendas, los lavaderos, la iglesia, los vecinos, etc.”, detalla el presidente del Grupo de Estudios Masinos.

En la presentación estarán presentes los santoleanos Miguel Perdiguer, José Aguilar y la hermana de José Daniel Gil. Y se dedicará parte de la misma al estudio de geología de Luis Mampel, sobre una introducción a la geografía de Santolea.