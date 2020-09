Los institutos de Aragón volverán a impartir 2º de Bachillerato de forma presencial

El alumnado de 2º de Bachillerato volverá en unos días a recibir clases de forma totalmente presencial en los colegios e institutos de Aragón. Así lo ha asegurado este viernes el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, quien ha destacado que esta decisión ayudará al alumnado a preparar la Evaluación de Acceso a la Universidad (EVAU), cuyas pruebas va a regularizar en próximas fechas el Ministerio de Educación.

Faci ha informado de que en los últimos días los servicios provinciales de Educación se han puesto en contacto con todos los institutos de Aragón para pulsar su postura acerca de esta posibilidad y para recabar sus necesidades a la hora de poder reabrir sus aulas, de manera que se siga compatibilizando la atención educativa con la necesaria protección sanitaria mientras dure la crisis del coronavirus.

Una vez contactados todos los centros que imparten 2º de Bachillerato, se comenzará la organización para que la presencialidad sea una realidad el próximo mes de octubre. El titular de Educación ha avanzado esta medida durante la visita que ha llevado a cabo a los equipos COVID de Zaragoza que están ayudando a los centros educativos en todo lo relativo a la crisis sanitaria, en una labor de interlocución con Sanidad que contribuye a descargarles de trabajo y a las tareas que llevan aparejada la aparición de un caso.

Faci ha podido comprobar que estos equipos se encuentran ya a pleno funcionamiento. Y prueba de ello es que ya han respondido cerca de 1.600 cuestiones planteadas desde los colegios e institutos de Aragón desde su constitución hace tres semanas, como ha compartido su coordinadora, Pilar Salaverría.

El consejero ha agradecido su labor y ha aplaudido la colaboración con los centros, un trabajo conjunto que, en sus palabras, está sirviendo para garantizar la protección del alumnado aragonés. “El riesgo cero no existe, pero se demuestra que los centros educativos aragoneses son lugares protegidos. Los casos que nos hemos encontrado en las aulas no son altos y están en sintonía con el resto del país. Además, es tranquilizador que se haya podido certificar que los contagios provienen de fuera de los colegios”,ha manifestado.

Además de reiterar su agradecimiento a todo el personal de los centros, con los equipos directivos a la cabeza, Faci ha querido también destacar el buen funcionamiento y la coordinación con el Departamento de Sanidad, que ha realizado ya –a través del 061– más de 1.300 PCR en 136 colegios, a las que hay que sumar las pruebas que se llevan a cabo en los centros de salud. “Sus resultados–ha continuado–nos revelan que las medidas están funcionando y que los centros han hecho una excelente organización, ya que se han convertido en un centro de detección y no de transmisión”.

Reapertura de aulas

La visita a la sede de los equipos COVID en Zaragoza (existen 7 en esta provincia, 4 en Huesca y 4 en Teruel) ha servido también para analizar los datos que se han registrado hasta ahora de cierre de aulas. Según la información recabada por estos equipos, desde comienzo de curso se han cerrado por coronavirus 178 de las aproximadamente 9.000 clases existentes en Aragón (alrededor de un 2%). Sin embargo, este viernes ya habían abierto 16 de ellas y durante la semana que viene lo harán otras 71.

“Es inevitable que en la situación sanitaria actual se produzcan algunos casos, pero la responsabilidad individual y el esfuerzo colectivo están llevando a que no se sobrepase el 1% de clases cerradas, lo que valoramos muy positivamente”, ha señalado el consejero. En este sentido, también Salaverría ha subrayado que las aulas se han reabierto por que la cuarentena empieza a contar no desde el momento en que cerró un aula sino desde el último contacto con un positivo. Respecto al protocolo que se sigue, ha recordado que, de forma general, un positivo conlleva el cierre de un aula en Infantil y Primaria, ya que suelen ser grupos estables de convivencia y los de Infantil no llevan mascarilla.

En Secundaria, Bachillerato y FP, Salud Pública hace una minuciosa labor de rastreo y valora cada situación para permitir que el aula se pueda mantener abierta, teniendo que realizar la cuarentena solo aquellos que sean considerados contacto estrecho de un infestado, ya que se considera que por edad y por el uso de mascarilla han podido respetar el distanciamiento social.

En los próximos días, está previsto que Sanidad rebaje la cuarentena de 14 a 10 días, periodo durante el cual se realizarán las PCR a los compañeros y profesores en un grupo estable o a los contactos estrechos que se determinen. Las pruebas se realizarán durante esos días porque se ha considerado que, como el periodo de incubación varía, el resultado será más fiable.