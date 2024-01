Un inusual baby boom en Mirambel permitirá abrir la escuela infantil

Elisa Marín, Fernando Gil y Lluvia «Un niño no puede estar todos los días en la carretera, evitarlo es seguridad»

Elisa Marín y Fernando Gil esperan su segundo hijo, un niño que nacerá en dos meses. La pareja ve el servicio como una oportunidad para no tener que llevar a los niños en coche todos los días, lo que también es un riesgo. «A un niño de un año no se le puede transportar todos los días en carretera, y menos en invierno, es el principal inconveniente». Por ello, el servicio les permitirá mejorar la calidad de vida donde tienen claro que quieren estar. «Aquí estamos bien y no pensamos en otro sitio para criar a nuestros hijos. Es seguridad y estar arropado por todos los vecinos», destacan.

Eli es diseñadora gráfica en Morella, mientras que Fernando trabaja en la cuadrilla de vialidad invernal en Cantavieja, pero cada día regresan a Mirambel.