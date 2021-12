La inversión en los Torreones divide a gobierno y oposición en Alcañiz

La obra de los Torreones sigue dividiendo a equipo de gobierno y oposición en Alcañiz tal y como quedó reflejado en la votación de los presupuestos de la ciudad para 2022, que ascienden a 15,7 millones y se aprobaron el miércoles con el visto bueno de PSOE, IU-Ganar y Cs y la negativa de PP y PAR. Dentro del equipo de gobierno hubo una grieta en la sociedad municipal Fomenta, cuyo presupuesto votó en contra la concejal de IU-Ganar, María Milián, porque «está en desacuerdo con la gestión del Centro de Día» que el Ayuntamiento abrirá en unos meses con personal de empresas externas.

El principal proyecto municipal para el próximo año tiene una partida de 600.000 euros para acondicionar un edificio en el que ya se invirtieron 700.000 euros hace más de una década sin conseguir eliminar las humedades.

El equipo de gobierno defendió su rehabilitación para acoger el aula extendida de la UNED para «mejorar el patrimonio de la ciudad y revitalizar el casco viejo». «Los Torreones albergan una muralla del siglo XIV. Con esta inversión, al igual que se hizo en su día con los pasadizos o con la Torre Gótica, estamos apostando claramente por nuestra historia y por nuestro patrimonio. Además, se ubican en el casco histórico que, junto con las reurbanización de la calle Panfranco, van a ir haciendo del barrio de Santiago un lugar singular. En las campañas electorales todos hablamos de nuestro patrimonio y del casco histórico pero los compromisos se demuestran con hechos. La expansión urbanística de los 90 y de principios del siglo XXI miró de espaldas a nuestro casco histórico y nosotros, en cambio, estamos apostando por recuperar esa parte de Alcañiz», afirmó el alcalde, Ignacio Urquizu.

Con los Torreones el capítulo de inversiones aumenta su dotación de 1,5 a 2,6 millones respecto a 2021 según destacó el concejal de Hacienda y teniente alcalde, Javier Baigorri, quien también hizo hincapié en que por primera vez en dos décadas las cuentas se aprobaron a tiempo (antes de terminar el año). Citó otras obras como el terreno pactado para la residencia de mayores, reparación de la calle panfranco y la plaza del Mercado, el muro del entorno del colegio Emilio Díaz, la reparación del ascensor del Centro Joven y la consolidación de la Cuesta de Maella.

La oposición tildó el proyecto de los Torreones de «desproporcionado» en el que se van a gastar 1,3 millones de euros entre las dos obras y apostó por ubicar la UNED en otro espacio. El portavoz del PP, Nacho Carbó, incidió en que es un proyecto que no solo va a tener un gasto excesivo sino también un alto mantenimiento que no se consensuó con todos los grupos. «No podemos permitirnos 600.000 euros para la UNED. Está bien tenerla pero es el último mono de las universidades, es un aula extendida para gloria de poder ser ciudad universitaria. Hay otras fórmulas y no este gasto desproporcionado, en Caspe están en la Casa de Cultura», afirmó Carbó.

Su homólogo en el PAR, Eduardo Orrios, hizo hincapié en que la nueva obra no asegura que se vayan a solucionar los problemas de humedades ni que los alumnos y profesores estén en buenas condiciones. «Estar en Technopark nos da margen de maniobra para buscar una solución. Les proponemos alternativas como el Casino, adecuar otro espacio en el casco antiguo o compartir el uso del Molino», apuntó Orrios.

Ambos grupos también mostraron su malestar porque se pongan «parches» a la falta de espacios deportivos con la reconversión del Recinto Ferial o el futuro cubrimiento de la piscina de verano, una solución que consideran que no está a la altura de Alcañiz. Ambos reclamaron que se construya una nueva piscina que alivie la saturación de la actual y permita organizar campeonatos de natación y en el caso del PAR, que se cubra la pista roja.

El equipo de gobierno tan solo aceptó dos de las enmiendas de la oposición y en una cantidad menor a la demandada, lo que llevó a PP y PAR a criticar que se vuelve a aplicar el «rodillo» y no hay voluntad de llegar a ningún acuerdo. Se aceptó aumentar 40.000 euros la partida para reparar vías urbanas, que ahora asciende hasta los 260.000 (el PAR pedía 60.000); y en 50.000 euros la cuantía para el arreglo de caminos, que ahora suma 200.000 euros más el coste de la cuesta de Maella.

Por su parte, María Milián destacó que todas sus concejalías aumentan su partida. Igualdad tendrá 10.000 euros más gracias a la aportación estatal y por primera vez se dedica una cuantía, 50.000 euros, para los presupuestos participativos. Además habrá dinero para las asociaciones vecinales por concurrencia competitiva.

En Deportes, Kiko Lahoz confirmó que al terminar la temporada se cambiará el césped del campo de fútbol y se está trabajando con DGA para construir un nuevo pabellón compartido en el instituto. En la Policía anunció la incorporación de nuevos agentes, la adquisición por renting de un coche y que se seguirá trabajando en el plan William para mejorar la circulación.