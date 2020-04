Irene Burillo: «Nunca he estado tanto tiempo sin tocar la raqueta en una pista»

Con la tenista Irene Burillo escribimos un capítulo más de ‘Diario de un confinamiento’ . La caspolina se encuentra junto a su familia en su casa de Caspe confinada como el resto de la población. Desde pequeña ha estado jugando al tenis, y ahora lo hace de manera profesional. No recuerda un periodo tan largo en el que no haya podido coger su raqueta y jugar en una pista de tenis.

¿Cómo llevas el confinamiento?

Sí, es muy duro para mí como para todo el mundo. Estaba jugando un campeonato de dobles en Brasil cuando me comunicaron que se suspendía y que teníamos que volver a España. Fue un 10 de marzo, el 15 se decretó el Estado de Alarma. Sucedió todo muy deprisa. Habíamos programado la temporada para tres torneos, habíamos gastado muchísimo dinero en ese viaje. Estamos esperando a ver qué dicen de Federación porque están pensando incluso en suspender la temporada. De momento hasta julio no podemos volver a jugar. No nos queda más que resignarnos y esperar que acabe todo esto cuanto antes.

¿Todas las próximas competiciones que tenías programadas se han suspendido?

Si todo está suspendido por el momento. Nos dijeron que tendríamos que esperar hasta junio y ahora nos informan que será otro mes más, algunos aseguran que esto se alargará hasta septiembre. Es una situación muy difícil porque todos los tenistas buenos están intentando llegar a los ‘Gran Slam’ para cobrar un dinero más fijo, y si estas competiciones no se hacen es casi imposible que se jueguen las nuestras, que estamos por debajo. Hay tantas competiciones que se han suspendido que es muy complicado que se puedan aplazar todas y jugar en otro momento.

Todos estos cambios, ¿qué van a suponer para ti? Ahora mismo te encuentras por los puestos 300 de la clasificación mundial.

Sí, esta temporada he conseguido llegar a la posición 331 del mundo en la clasificación individual (ahora estoy la 337), y alrededor de la 380, en dobles. La verdad es que ha sido un golpe duro porque ya habíamos programado todo: las competiciones que iba a jugar, los entrenamientos en Barcelona… Nuestro preparador físico nos manda sesiones de entrenamiento cada día, y tres días a la semana hacemos una llamada grupal con él y con todos los jugadores de la academia. Por nuestra cuenta cada uno hacemos el trabajo de unas dos horas diarias.

Imagino que será complicado hacer algo parecido al tenis dentro de casa.

Pues sí, muy complicado. El preparador está preocupado porque no podemos pelotear. Nos envía muchos ejercicios, pero lo que es pegarle a la pelota no podemos hacerlo. Cuando volvamos puede ser que tengamos alguna lesión de hombro porque el saque es muy difícil ensayarlo dentro de una casa, o en un garaje como ocurre en mi caso. Lo único que puedo hacer es pegarle a la pared y hacer boleas, pero no es suficiente.

Llevas prácticamente toda la vida jugando al tenis, ¿habías estado tanto tiempo sin jugar?

La verdad es que no. Llevo 30 días sin coger una raqueta dentro de una pista y poder jugar al tenis. Nunca había estado más de 10-15 días sin pelotear. Aunque haga los ejercicios que me mandan no es lo mismo. Es muchísimo tiempo para un deportista profesional. Se está haciendo duro.

El lado positivo es que podrás estar en tu pueblo natal, Caspe, y disfrutar de la familia.