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08 OCT 2026|

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Irene Ciércoles da el salto al Nivel 1 del programa olímpico FINAL-2028

La nadadora andorrana pasa en un año del ‘Nivel 3 - Jóvenes’ al máximo escalón del programa de apoyo de la Federación Española de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028

La nadadora andorrana posa para La COMARCA / Jesús Burgos
La nadadora andorrana posa para La COMARCA / Jesús Burgos

Jesús Burgos08 10 2026

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Andorra

Deporte

Irene Ciércoles ha dado un importante salto en su progresión deportiva. La nadadora andorrana forma parte actualmente del Nivel 1 del programa FINAL-2028 de la Real Federación Española de Natación (RFEN), el máximo escalón de esta estructura de apoyo a la preparación olímpica de cara a los Juegos de Los Ángeles 2028.

Ciércoles es una de los 31 nadadores que forman parte del programa, aunque su presencia en el Nivel 1 adquiere especial relevancia por la evolución experimentada durante el último año. En septiembre de 2025, la deportista aparecía en el Nivel 3 - Jóvenes, mientras que en la actualización actual ha ascendido hasta el primer nivel.

Un salto en apenas un año

El programa FINAL-2028 establece tres niveles de rendimiento para los deportistas con proyección olímpica. El Nivel 1, denominado Olímpico, reúne a aquellos considerados con potencial para lograr un rendimiento inmediato en las competiciones internacionales de referencia de la temporada. La RFEN contempla para ellos apoyo en las actividades de preparación y competición bajo la supervisión de su Dirección Técnica. 

En el caso de Ciércoles, el cambio supone pasar de la categoría reservada a los jóvenes con proyección a integrarse en el grupo de deportistas considerados de nivel olímpico. Un recorrido especialmente significativo teniendo en cuenta que la anterior relación de la RFEN, publicada en septiembre de 2025, la situaba entre los jóvenes llamados a evolucionar durante el ciclo olímpico.

En aquel momento, Ciércoles figuraba en el ‘Nivel 3 - Jóvenes’ junto a Clara Martínez de Salinas Peña y Cristóbal Vargas. La nadadora andorrana aparecía vinculada al CN Sant Andreu, con Yerai Lebón como entrenador. 

El objetivo de Los Ángeles 2028

El programa FINAL-2028 forma parte del proyecto deportivo de la RFEN para el ciclo olímpico 2024-2028 y tiene como principal objetivo orientar la preparación de los deportistas hacia los Juegos de Los Ángeles. La federación pretende identificar y respaldar a aquellos nadadores con opciones de alcanzar un rendimiento destacado en la cita olímpica. 

Para establecer los diferentes niveles se tienen en cuenta las marcas y puestos obtenidos por los deportistas en las competiciones de referencia. Además, durante el ciclo se pueden incorporar nuevos nadadores que vayan acreditando los criterios establecidos. 

El ‘Nivel 2 - Mundial’ está destinado a deportistas con potencial para progresar hasta el Nivel Olímpico a corto o medio plazo, mientras que el Nivel 3 representa la apuesta por los jóvenes cuya edad, rendimiento y progresión apuntan a un posible rendimiento destacado en 2028. 

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