Irene Lamiel: «Cantar junto a Alejandro Sanz significó cumplir un sueño»

¿Cómo empezó tu relación con el mundo de la música?

Desde pequeña cantaba en mi habitación a escondidas lo típico que tus padres te llevan a clases de solfeo, de ahí te hacen elegir un instrumento, en mi caso fue el piano y estuve tres años en la escuela de música de Calanda. Como queríamos algo más profesional me llevaron al conservatorio de Alcañiz e hice los cuatro años de elemental de flauta travesera. Después me fui para Zaragoza y estuve un año en la escuela de Teatro de Zaragoza y lo compaginaba con la orquesta en las que trabajaba. El año pasado me mudé a Málaga a estudiar el doble grado de arte dramático y artes escénicas y de allí salieron varios proyectos de la propia Universidad para hacer un proyecto con Valeria Castro, que es una artista aquí española e incluso con Alejandro Sanz.

¿Cómo fue el proceso hasta llegar a colaborar con Alejandro Sanz?

Ha sido uno de los puntos más importantes de la carrera. Fue un proyecto que hicimos en la universidad de sus canciones. Él no pudo venir a verlo este proyecto y se lo mandamos. Cómo le gustó tanto, seleccionó a varias personas para ir a su concierto y cantar en el escenario algunas de las versiones que habíamos hecho en este proyecto.

¿Cómo recuerdas ese momento?

Para mí fue cumplir un sueño. Ver a Alejandro Sanz delante de mí, con toda la banda que lleva, que son unos pedazos de profesionales, la gente con los carteles. En ese momento reafirmas que te quieres dedicar a esto y que quieres seguir luchando para llegar ahí un día y convertirte en Alejandro Sanz.

¿Has tenido alguna otra colaboración similar?

Lo primero que hice más importante fue la orquesta, con ellos me di cuenta de que me gustaba este mundo, a pesar de que fue muy duro. El mes de agosto fue una locura, teníamos 27 fechas, mal comías, dormía poco, fue una locura…Pero gracias a que tuve muy buenos compañeros y en la orquesta había muy buen rollo, de ahí saqué todo el aprendizaje y el desparpajo que tengo ahora.

¿Estuviste todo el verano con la orquesta?

Sí, uno de mis compañeros me dijo: ‘Irene, la orquesta es la mili de los cantantes y de los músicos’. Si pasas por una orquesta eres prácticamente capaz de todo. Tienes de todo, tienes baile, canto, no paras quieto y suelen ser unas cinco horas de actuación. Se me quedó marcada su frese y ahora la digo mucho.

¿Este verano vuelves a estar con la orquesta?

No, este verano ya no estoy con la orquesta, pero me están saliendo algunos bolos de sustituciones en alguna otra orquesta. No estoy en ninguna de forma fija porque no me he podido comprometer a estar toda la temporada de verano allí.

¿Por qué elegiste Málaga para estudiar el doble grado de Arte dramático y Artes Escénicas?

Podría haberlo estudiado en otro sitio, pero tampoco había muchos. De hecho, estoy haciendo una especialidad en musicales porque en un futuro me encantaría trabajar en uno. La carrera que ofrecen allí está hecha para mí porque me encantan todas las asignaturas, excepto las de baile, que son las que más me cuestan, pero bueno, voy trabajando día. En mi caso, viniendo desde Teruel, de Calanda, aquí no hay casi ningún sitio de danza, baile o canto profesional, entones ver cómo allí tengo las oportunidades que en casa no tengo se agradece y se valora mucho más.

También estuviste en el casting de OT, ¿qué tal fue la experiencia?

Yo me lo pasé muy bien, lo disfruté una un montón, aunque no me cogieron. Pienso que para presentarse a un casting tienes que ir tú misma. Ni hacerte muchísimas ilusiones ni tampoco ir super desmotivado porque tienes que tener fuerza mental. Que no te cojan no significa ni que no vales, simplemente que a lo mejor tu camino no está por ahí.

Aun así, fue una buena experiencia, ¿no?

Estaba súper ilusionada. Yo tenía muchísimas ganas, me acuerdo de que nos hicieron elegir fila y me pusieron con otro director de casting que no era Noemí Galera y yo me cambié a propósito porque dije, mira, si me han de dar un no, prefiero que sea Noemí a otra persona. Lo disfrute mucho y ya está, que queda un recuerdo bonito.

¿Trabajas ahora en algún proyecto de futuro?

Ahora mismo no. Ahora mismo quiero centrarme en la carrera, seguir estudiando y yo creo que todo va saliendo poquito a poco y que no por pensar mucho y tener muchos proyectos los vas a acabar haciendo. Cuando llegue septiembre me informaré bien de musicales, de sitios donde pueda cantar o actuar. Y como todos, a echar currículums, si están interesados, llamarán así, si no, pues nada. No tengo nada en mente, seguir estudiando y trabajando para sacarme la carrera con muy buenas notas.

¿Cuál sería tu plan de futuro ideal?