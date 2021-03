IU denuncia que no se están cumpliendo los compromisos de contratación para el desmantelamiento de la Térmica

Izquierda Unida ha denunciado en Andorra este lunes que no se están cumpliendo los compromisos de contratación para las labores de desmantelamiento de la Central Térmica de Andorra. Los dos concejales del Ayuntamiento de la Villa Minera, acompañados por el coordinador y diputado de IU en Aragón, Álvaro Sanz, han afirmado que se ha empezado a contratar personal que no es del territorio y que no ha hecho los cursos de formación de Endesa. «Lo que se prometió es que tenía que haber 70 contrataciones desde la UTE a 1 de marzo y esto no se ha cumplido. Vemos que se ha contratado a gente que no tiene que ver nada con esta comarca y gente que tampoco ha hecho los cursos de formación oficiales de la Central Térmica», ha señalado el portavoz municipal, Raúl Romero.

Romero ha destacado que en los dos últimos años Andorra ha perdido 500 habitantes, la mayor bajada en 20 años. «Vemos marchar a muchas familias en busca de nuevas alternativas porque en nuestra comarca no las encuentran. Las promesas del Gobierno de Aragón de atraer a cinco empresas a la zona ¿dónde está la planta de pellet que nos prometen desde la Alcaldía de Andorra?», ha indicado.

Bajo el monumento a los mineros de la plaza del Regallo, Sanz ha exigido una reindustrialización rápida de las comarcas afectadas por las deslocalizaciones o el cierre de emblemáticas industrias como es el caso de la Térmica. «Los convenios de transición no pueden demorarse más, para absorber a todos los trabajadores de Endesa y sus subcontratas, sobre todo a los mayores de 55 años, porque no podemos dejar a nadie atrás y eso tiene que ser más que un eslogan», ha reivindicado.

Ha lamentado que la sociedad desconozca qué proyectos se barajan en el Mecanismo Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el Plan España Puede, por parte de Aragón, «que en teoría van a movilizar miles de millones de euros». «No sabemos si responden a un criterio estratégico que responda a la vertebración y al impulso de un nuevo modelo productivo, no queremos que el medio rural se vea expoliado con una mala planificación de las renovables, como ya sucedió con el espacio urbano con la ley del suelo de Aznar», ha criticado.

«Necesitamos descentralizar la actividad industrial, utilizar los fondos europeos para reindustrializar desde el sector público como tractor, el Gobierno de Aragón debe ser más que un lobby de las grandes empgrandes y atender e ir de la mano de las autónomos y pequeñas y medianas empresas del territorio, para conseguir un modelo más sostenible en lo social, económico y ambiental para el territorio», ha concluido.

El desmantelamiento

Los trabajos de desmantelamiento de la Central Térmica de Andorra corren a cargo de la UTE Moncobra-Rebilita, cuyo compromiso fue que el 80% del personal contratado sería del territorio. El proceso de desmontaje arrancó el 25 de febrero y Endesa aseguró que, a finales de marzo, habría 70 personas trabajando. La eléctrica confirma que los plazos se están cumpliendo actualmente y que el porcentaje de contratación de personas de la zona también.