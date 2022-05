Iván Ponz: «Las Olimpiadas te permiten un acercamiento al mundo universitario, una forma de trabajar distinta y no tan mecánica»

Fuiste a Santiago ¡y te volviste con medalla!

Sí, sí. Hubo suerte. Salieron las convocatorias para Aragón a las que me presenté en Zaragoza y consistía en ir una tarde a hacer un examen un poquito más difícil de los que solemos hacer en el instituto, pero vaya, no era nada del otro mundo. Ahí quedé tercero y me dijeron que tenía la opción de ir a Santiago de Compostela a competir a nivel nacional. Yo acepté y me pagaron el viaje con transporte y alojamiento incluido para pasar un fin de semana.

¿Y qué se hace en una Olimpiada Química?

Llegamos el primer día, dormimos en el hotel y empecé a conocer a la gente para ver cuál era el nivel que había. Nos levantamos por la mañana, desayunamos y nos llevaron a la Facultad de Química. Hicimos también el primer examen, que duraba tres horas y era bastante duro. Después tuvimos unas horas para comer, ver el sitio y por la tarde de nuevo otras tres horas de examen. Al acabar aprovechamos para hacer algo de turismo. El domingo por la mañana fue la entrega de premios y finalmente cada uno regresó a su casa. Lo cierto es que las Olimpiadas te permiten un acercamiento al mundo universitario, una forma de trabajar distinta y no tan mecánica y prostética como la de Bachiller. Creo que puede ser beneficioso para muchos interesados en la ciencia.

También hubo tiempo para disfrutrar...

Sí, aunque no demasiado porque allí vas a lo que vas. Además yo en concreto tenía un viaje larguísimo de vuelta a casa (ríe).

Lograste una medalla de plata, ¿qué supone este reconocimiento?

Yo iba a por todas. Me preparé concienzudamente. Para la prueba aragonesa ya me preparé un poco pero la semana previa a la Olimpiada todas las tardes estuve haciendo Química. Iba con la intención de llevarme algo, ¿si podía ser oro? Mejor, pero bueno, no pudo ser.

También participaste en la de Física, pero la experiencia no fue la misma...

Claro, fue online. Tenía la esperanza de que pudiera celebrarse finalmente de manera presencial pero no pudo ser. Simplemente un viernes por la mañana estuve toda la mañana encerrado en mi cuarto resolviendo los problemas y finalmente me mandaron los resultados por correo. No es lo mismo (ríe).

Recibiste una mención de honor, ¿satisfecho?

Sí, supongo, pero se te queda esa espinita clavada. Piensas: podría haberlo hecho mejor.

Estás en 2º de Bachillerato. Muy pronto tienes por delante la EVAU, que se celebra la próxima semana...

Sí. No tengo un súper planning preparado. Tengo claro qué cosas tengo que estudiar y voy haciendo. En función de qué cosas me cuestan más y cuáles menos me voy adaptando.

¿Qué carrera te gustaría cursar?