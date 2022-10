Iván Romero cierra la temporada colgándose el oro nacional Máster-30 en contrarreloj

El alcañizano Iván Romero (Kenza Team) se proclamó campeón de España en contrarreloj en carretera en la categoría Máster-30 este pasado fin de semana en la localidad de Huércal-Overa (Almería).

El ciclista alcañizano, muy polifacético y habitual en todo tipo de modalidades y especialidades (BTT, carretera, en ruta, contra el crono…), logró imponerse este domingo con una renta de 15 segundos sobre su más inmediato perseguidor. Suma así un excelente triunfo después de que el sábado ya disputase la prueba en línea sin grandes alegrías por su falta de experiencia en este tipo de pruebas. «Esta victoria me deja muy muy contento. Me ayuda a seguir adelante. Llegaba con dudas porque ya es muy tarde en la temporada y el conseguir ganar me hace mantenerme muy ilusionado y con ganas de seguir con más el próximo año», expresó emocionado el alcañizano.

De este modo, el ciclista del Kenza Team termina su temporada, iniciada el pasado mes de enero, con otro triunfo en su palmarés. Recordar que Romero también se proclamó recientemente como subcampeón nacional de XCM en categoría Máster 30 y campeón autonómico en la misma disciplina.