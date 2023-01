Izquierdo acusa al presidente del PAR de actuar de forma «dictatorial» y de llevar al partido a la parálisis

Alberto Izquierdo ha acusado a Arturo Aliaga (PAR) de actuar de forma «dictatorial» por haber propiciado su cese como vicepresidente de la Diputación de Teruel tras presentar en su nombre y en el del partido un recurso a la sentencia judicial que anuló el congreso que reeligió al propio Aliaga como presidente de los aragonesistas. El máximo responsable de la institución provincial, el socialista Manuel Rando, ha destituido este miércoles a Izquierdo tanto de la vicepresidencia y de todas sus delegaciones tal como le había pedido el propio Aliaga, enfrentado con Izquierdo, número dos del partido.

Para Izquierdo, el presidente del PAR es el responsable de haber llevado al partido a la parálisis a las puertas de un proceso electoral. Ha advertido de que si la situación de la formación aragonesista no se desbloquea de inmediato para poner en marcha la maquinaria electoral para los comicios del próximo mes de mayo, empezando por la convocatoria de primaras para elegir el candidato a la presidencia de la DGA, el PAR corre riesgo de «marcharse por el sumidero«. «Aliaga tendrá que explicar por qué no reúne a su ejecutiva, por qué no hemos convocado primarias, por qué no hay candidatos en las cabeceras comarcales ni en las capitales de provincia… eso lo debe explicar él. Yo lo he intentado por activa y por pasiva, lo he llevado a las ejecutivas, he solicitado un plan para las elecciones… he propuesto muchas cosas que Aliaga ha paralizado en todo momento», ha dicho Izquierdo.

Al ser preguntado por los medios por los motivos de su cese, el hasta ahora vicepresidente de la DPT ha afirmado que Aliaga no le ha llamado así que no sabe los motivos de su destitución pero entiende que es por llevarle la contraria: «Cuando un partido deja de funcionar como un partido democrático, se convierte en una dictadura y las dictaduras tienen estas cosas, se fusila al que no piensa igual«.

En cuanto a Rando, Izquierdo se ha mostrado comprensivo con la decisión tomada por el presidente de la DPT, al que no tiene «nada que reprochar». Ha afirmado que el trabajo conjunto ha sido bueno y se ha mostrado dispuesto a seguir colaborando en la gestión desde su condición de diputado provincial. «Las cosas se han hecho bien en esta legislatura y vamos a seguir trabajando para que sigan igual. Voy a intentar por todos los medios que esta Diputación siga funcionando y que no le hagan a su presidente, Rando, la vida imposible, que creo que será el objetivo de algunos», ha afirmado.