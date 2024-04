Javi Martín: «Perderme el año del centenario ha sido muy duro. Incluso pensaba que no volvería a jugar»

Javi, capitán, por fin de vuelta. Qué alegría y vaya recibimiento el domingo en Santa María… ¿Cómo lo viviste?

Ha sido un camino muy largo… demasiado.

Sí, he estado lesionado 14 meses. Me rompí el ligamento cruzado y la rótula. Además en el año del centenario. El equipo ha estado muy bien, hemos jugado contra el Madrid, contra el Deportivo Aragón… se ha hecho duro y largo.

20 de febrero de 2023, todo cambió. ¿Cómo ha sido el camino?

¿Cuáles han sido esos objetivos a corto plazo?

Ha sido mucho tiempo, mucho camino. ¿Qué te pasa por la cabeza en todo este tiempo?

Tenemos momentos de bajón y en los que no avanzas y eso te afecta. He temido no volver a jugar. Mi entorno ha sido muy importante y me han apoyado para que yo siga trabajando.