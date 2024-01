Javi Sancho «hace terapia» con el público en el Mes de la Comedia

Con un «bienvenidos, seguro que estáis cumpliendo un sueño al tenerme delante» se plantó Javi Sancho la noche del sábado en Alcañiz. Lo hizo de manga corta, pues él llegaba listo a pasar frío pero los termómetros se lo impidieron. A él y a todos. «Esto no es Teruel, esto es Punta Cana», dijo despertando las risas del público que llenó el Teatro Municipal. Con su show ‘Del deporte también se sale’, Sancho fue el segundo humorista en subirse a las tablas alcañizanas dentro del ciclo del Mes de la Comedia que abrió Valeria Ros la noche del viernes 19. Agustín Jiménez pondrá el broche el próximo fin de semana ya con las entradas de venta online agotadas siguiendo la estela de las dos primeras actuaciones. Al cierre de esta edición quedaban dos y separadas en segunda planta.

El personal tiene ganas de pasarlo bien y de reír y eso se nota en la rapidez con la que se despachan los tiques y en la actitud con la que acude al espectáculo. Javi Sancho interactuó con el patio de butacas desde el primer momento porque, como recordó, ya estuvo en Alcañiz hace años con Santi Millán. «¿Cuántos habéis venido porque me visteis entonces y cuántos habéis venido arrastrados sin saber qué veníais a ver?», espetó.

Vídeos corriendo

Sancho acumula ‘me gustas’ y seguidores en sus redes sociales, donde se hizo muy conocido pronunciando monólogos mientras corre. «El deporte es una excusa para el show, hablo de muchas cosas de mi vida también que no tienen que ver y es para todo el mundo, no hay que ser especialista en la materia. A mí me va bien para hacer terapia con el público», dijo a Radio La Comarca unas horas de llegar a Alcañiz. El también presentador y guionista reconoce que una de las cosas que más le gusta es reírse de sí mismo y que, además, su vida le da facilidades para ello. «No es ni medio normal las cosas que me pasan y yo me río», apunta.

En cuanto a los monólogos que graba mientras corre, explica que salieron «de casualidad» y que el secreto es que duran poco más de dos minutos. «La gente se cree que hago varias tomas y me lo pregunta, pero no, yo grabo esos dos minutos y como quede es como sale y se ve luego en redes. ¡Es que no me da para más!», especifica.