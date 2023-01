Javier Allué: «Con la ley de Dinamización hemos abierto la lata de la fiscalidad diferenciada»

¿En qué punto se encuentra la nueva ley de Dinamización del Medio Rural?

La norma prevé una fiscalidad diferenciada para las zonas más castigadas del territorio. Además, tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero del presente año. ¿Qué puede suponer esto?

La ley incorpora también el llamado Mecanismo Rural de Garantía...

Sí. Lo incorporamos como principio rector fundamental. Es el ‘rural proofing’, que establece la obligación de que todos los departamentos del gobierno cuando hacen un documento estratégico o una memoria financiera, por ejemplo, tengan que hacer siempre también un análisis específico que pueda tener esa planificación concreta centrada en el medio rural. Eso no quiere decir que ahora no se haga, sino que por ley se va a obligar a hacerlo. Creo que es un paso importante y ya lo están haciendo otras regiones. A esto se añaden otra serie de principios rectores para el medio rural: cooperación público-privada, coordinación interadministrativa…

¿Cómo se va a aplicar ese Mecanismo?

Se aplica por ley porque todos los departamentos en su planificación tendrán que hacer el análisis concreto del mecanismo centrado en el medio rural. Ya había un elemento previsto en la estrategia de ordenación del territorio a este respecto, pero ahora hemos puesto blanco sobre negro con ley y creo que en definitiva va ser positivo. El objetivo es que nadie se olvide que a la hora de legislar hay gente que vive en nuestro medio rural disperso. Es evidente que desde hace unos años el Estado ha incorporado en su agenda el tema de la despoblación y el reto demográfico y me consta que han tenido sus dificultades porque no es fácil cuando tienes que implicar a todos los ministerios, al igual que en el Gobierno de Aragón se implica a todos los departamentos. El Mecanismo Rural de Garantía es una fórmula de protección ante ese olvido que a veces se ha producido del medio rural, no digo necesariamente en Aragón. Somos pioneros y referentes desde hace mucho tiempo. El primer plan de política demográfica y de lucha contra la despoblación es del año 2000; tenemos nuestra estrategia de ordenación del territorio y nuestras propias directrices; y ahora finalmente una ley. Desde el punto de vista documental y normativo somos una región pionera que ha hecho bien las cosas, lo que está provocando que en esta última legislatura Aragón tenga cifras positivas desde el punto de vista demográfico.

Respecto a estrategias nacionales, ¿cree que el Plan de 130 Medidas ante el Reto Demográfico conseguirá su objetivo?

Espero que sí. Soy consciente del esfuerzo que se está haciendo en estos momentos desde el Gobierno de España y obviamente esas 130 medidas no son 130 medidas del Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), sino que afectan a todos los ministerios, si no sería imposible. Creo que hoy por hoy el medio rural resulta más atendido por las acciones que se hacen desde las comunidades autónomas y sobre todo desde las administraciones locales. No obstante, creo que poco a poco el Estado, está siendo mucho más sensible con las políticas de mirada hacia el medio rural. Lo último que hemos conseguido en la última conferencia sectorial es que haya un fondo específico que se reparta con criterios precisamente de reto demográfico, y, por primera vez, no se llevará a Madrid lo mismo que a Aragón, a Ceuta o a Galicia. Eso es extremadamente importante. Ese fondo lo vamos a destinar a impulsar ecosistemas de emprendimiento y de economía social en el medio rural, especialmente centrados en la mujer, aparte de otro tipo de acciones que se desarrollarán con dinero específico del reto demográfico y de las que informaremos a partir de febrero o marzo, una vez estén planificadas.