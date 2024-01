Javier Escorza: «Hay que pensar en la biodiversidad. No debemos convertir el medio natural en un parque de atracciones»

¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los Agentes de Protección de la Naturaleza y el medio ambiente en general ante este escenario de calentamiento?

Las sequías son cíclicas, pero parece que con el paso de los años se están reproduciendo e incrementando los fenómenos más extremos. El principal reto, sin ninguna duda, son los incendios forestales. Hemos afrontado unos años en los que el calor ha sido extremo, hemos tenido primaveras muy cortas y secas y una serie de ingredientes que propiciaban un altísimo riesgo de incendio. La lucha y prevención de incendios forestales ha sido siempre el principal reto de los sectores medioambientales, pero sin duda el calentamiento global hace que estos riesgos se incrementen y nuestra prioridad es conservar en buen estado las masas forestales con las que contamos. Venimos de un año muy seco y hemos de recordar temporales como los de Gloria y Filomena. Causaron muchos daños pero dejaron los acuíferos y macizos de tipo calcáreo, que son aquí los predominantes, con un gran volumen de agua. Este tipo de rocas absorben como una esponja las precipitaciones torrenciales y luego la van soltando poco a poco en periodos secos como el que estamos viviendo.

Contamos ahora con más masa forestal que hace unas décadas ¿Supone otro reto añadido?

Exacto. Las masas forestales van cada año a más. Cada primavera asistimos a un crecimiento de esas especies arbóreas y arbustivas. Y estamos también en un lugar en el que ya apenas se aprovecha el recurso, en forma de leña que ofrecen estas masas forestales y que históricamente y durante siglos fueron utilizadas como combustible. Solo algunas empresas utilizan este recurso como biomasa y apenas se extraen unas cantidades muy bajas proporcionalmente. También las cuadrillas de extinción de incendios forestales, en la parte preventiva, se extrae combustible a través de cortafuegos y acondicionamiento de los bosques y montes. Aún así nos encontramos con masas forestales que tienden a un mayor riesgo de que se inflamen. Tenemos muchos montes públicos, pero también mucho bosque en terreno privado, especialmente en zonas como el Matarraña y ahí tenemos que concienciarnos todos. En La Cerollera se está llevando a cabo una iniciativa muy interesante. Allí casi todo el monte es privado, pero los propietarios se han reunido para elaborar un plan de ordenación. Se va a conseguir un pequeño beneficio económico gracias a la madera pero sobre todo se van a aclarar muchos bosques reduciendo considerablemente el riesgo de propagación de incendio y una mayor accesivilidad en caso de incidencia.

¿Os preocupa el exceso y la disminución de alguna especie?

Existen ambos escenarios. En los años de sequía se produce un retroceso en muchas especies cinegéticas como la perdiz, ya no solo por la falta de agua, que también, si no por la falta de insectos. En ese sentido por eso siempre hemos defendido la reducción de pesticidas. Este año hemos visto parejas con apenas dos pollos. En el caso de la sarna de la cabra hispánica hemos de decir que no fue es un problema ni de mala gestión ni tampoco ligada al cambio climático. La cabra hispánica es endémica de la península ibérica y ya habíamos tenido presencia de sarna. En otros macizos ya estaba presente pero en los Puertos de Beceite y su entorno no había irrumpido. La experiencia nos dice que siempre existe un pequeño grupo que se hace resistente y que nuevamente recupera el número de ejemplares con el paso de los años. En cuanto al jabalí es un animal que se adapta a todo tipo de entornos y su masificación se ve agravada por el abandono del espacio forestal. Cultivos como el maíz también son idóneos para el jabalí y por eso recomendamos extremar la precaución en vías y carreteras en las que abunda este cultivo, como entre Calanda y Alcañiz.

¿Cómo ve la expansión del lobo?

Soy APN y el lobo es parte del ecosistema. Donde no está es porque se le aniquiló en los años 30 y 40. En Alcañiz nos encontramos actualmente con una pareja de lobo ibérico e itálico. Tras 80 años sin presencia del lobo, evidentemente esto provoca una inquietud que es totalmente comprensible y la estamos viviendo de cerca. Pero hay que mirar a científicos y personas que estudiaron los lobos como Félix Rodríguez de la Fuente. Tiene que haber una convivencia. Se deben de proteger los ganados, establecer vallas que no expongan al ganado a un riesgo. Medidas que deben de ser apoyadas por los poderes públicos y en caso de siniestros inesperados cubrir los daños que surjan. Si se toman unas determinadas precauciones, los lobos no causan daños a los ganados. El lobo es un superpredador que controla poblaciones de conejo, jabalí y corzo.

¿En su día a día trabajan conjuntamente y cooperan con otros cuerpos o con los cazadores?

Sí. Mantenemos una colaboración constante cuando la situación así lo requiere. Mantenemos también relación y colaboración con los presidentes e integrantes de las juntas de cotos y asociaciones de cazadores para que siempre se hagan las cosas correctamente y para solucionar cualquier tipo de duda cuando se nos plantea alguna cuestión.

¿Estamos los bajoaragoneses y nuestros visitantes concienciados con el respeto a nuestro medio natural?

Creo que aquí la gente quiere evitar imágenes como las que hemos visto en Portugal con coches rodeados de llamas u otras noticias impactantes. Aquí se quiere que el paisaje esté en buena conservación. Eso no quita, que se produzcan negligencias con maquinaria como radiales, tal y como sucedió el verano pasado en Valderrobres, o el empleo de desbrozadoras. Además de los riesgos laborales, esta maquinaria tiene riesgos forestales.

¿Nuestro medio natural ofrece posibilidad de desarrollo?

Hemos de tratar siempre el desarrollo y la oportunidad que tiene nuestro territorio para aprovechar ese tirón turístico que tienen nuestras comarcas, pero no transformar nuestro medio natural en un parque de atracciones. Creo que para todo existe un punto medio. En el espacio natural pueden llevarse a cabo actividades que generen mucha adrenalina. Pero en numerosas ocasiones, esas personas que pueden practicar una determinada actividad o buscar esa adrenalina priorizan ese hecho, esa actividad, en lugar del respeto al medio en el que se encuentran, que en muchos casos tampoco valoran lo suficiente. Debemos actuar al revés. Primero respetemos la naturaleza y conozcamosla porque ofrece unas posibilidades muy interesantes de desarrollo. Pero no la debemos convertir en un parque de atracciones.

Se está hablando mucho de la implantación de las renovables ¿Son compatibles con la protección de la naturaleza?

Nosotros como colectivo de APN poco tenemos que decir porque las autorizaciones vienen por otro lado. Lo que sí podemos decir es que no siempre se consideran lo suficientemente las afecciones que las renovables tienen sobre la biodiversidad. No existe ninguna duda de que en el caso de las palas de los aerogeneradores, provocan muchas muertes en las aves que existen allí donde se instalan. Así lo constanta el Informe del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Gobierno de Aragón y en cuyas tablas y gráficos se ve claramente una línea ascendente en la mortandad de aves, pero también de murciélagos, provocadas por estas aspas. A este Centro llegan, además de aves ya muertas, algunos ejemplares heridos que se topan con estas palas y caen, muriendo en buena parte de los casos. Las renovables son necesarias. Y en esto estamos yo creo que todos de acuerdo. Pero hemos de encontrar la manera en la que dañen menos la biodiversidad. Hemos conocido ya informes del último año, 2023, en el que se dice que las poblaciones de buitre leonado están disminuyendo por esta causa. Sabemos que la población de buitre en Aragón ahora es elevada, pero además del buitre se están viendo afectadas las águilas reales, el águila de bolelli y especies nocturnas como buhos, por nombrar solo algunas. Tenemos que pensar que no todos los lugares son aptos para ubicar instalaciones industriales que sirven para la producción eléctrica a gran escala.

¿Qué desearías para este 2024 tanto a nivel de vuestro sector laboral, como a nivel ambiental?