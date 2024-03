Javier Lambán responde desde Alcañiz al PSOE de Huesca: «Que tengan paciencia»

«Me parece una irresponsabilidad y les recomiendo que tengan paciencia, que no se dejen llevar por ese ímpetu denodado que tienen por alejarme de la secretaría general del PSOE Aragón». Es el mensaje que ha enviado este domingo desde Alcañiz Javier Lambán a la federación socialista de Huesca, que pedía esta semana su relevo para encarar las próximas elecciones autonómicas y la «necesidad de iniciar un proceso de renovación». Los socialistas de Teruel y Zaragoza se han opuesto, como respuesta a sus compañeros oscenses.

Lo decía Lambán en la capital bajoaragonesa donde ha participado en un acto del PSOE (contraprogramado al organizado por el Ayuntamiento de Alcañiz) para reivindicar el Día de la Memoria Democrática. La ley recientemente derogada por el Gobierno de Aragón PP – Vox fijaba la fecha del 3 de marzo como el Día de la Memoria Democrática de Aragón, coincidiendo con el bombardeo de Alcañiz, en 1938, y que organiza el consistorio desde hace 8 años. Los socialistas también han participado en el acto municipal.

La sucesión, «desde dentro»

Allí, Lambán, en clave interna y orgánica socialista, defendía el trabajo que están realizando en la oposición. «Ya he dicho que no me voy a presentar y lo que voy a hacer es estar hasta el final desarrollando mi función; el partido no está en absoluto desgobernado». Se queda, remarca, hasta 2025, cuando será el congreso para su sucesión.

Suena el nombre de Pilar Alegría como su sucesora, pero no ha querido pronunciarse al respecto. «El PSOE [Aragón] tiene, en estos momentos y sin ningún tipo de dudas, los mejores equipos políticos de la comunidad» y «hombres y mujeres con valía para sucederme a mí en la secretaría general se me ocurren varios, sobre todo, los que están aquí», decía el secretario general del PSOE en Aragón, refiriéndose a los presentes en acto del PSOE en el Liceo de Alcañiz. «Los que están fuera [como Alegría] ya decidieron en su momento que se iban fuera, con lo cual, que tengan mucha suerte fuera», zanjaba.

Así, sin llegar a mojarse en la quiniela. ¿Y quiénes estaban «aquí»? Entre otros, Mayte Pérez, Darío Villagrasa e Ignacio Urquizu.

Protesta de agricultores en La Aljafería

En referencia a los sucesos ocurridos el viernes en La Aljafería y el intento espontáneo de un grupo de agricultores de entrar en la sede de las Cortes de Aragón mientras se celebraba pleno, Lambán se ha mostrado contundente. Señaló que el Gobierno de Jorge Azcón «está quebrando» el reconocimiento de los interlocutores – es decir, las organizaciones y sindicatos agrarios – y apuntaba al consejero de Vox, Ángel Samper.

Para Lambán, los participantes en esa protesta (al margen de los sindicatos) «demostraron unas maneras y unos procedimientos absolutamente repudiables«, añadió. «Lo triste es que esto ocurra con la connivencia del Gobierno de Aragón y, particularmente, del consejero de Agricultura».

Esta movilización estuvo convocada a través de redes sociales y mensajes, que no fue comunicada en tiempo y forma a la Delegación del Gobierno en Aragón. Llevaron a meter un tractor en el puente de acceso a la sede del parlamento autonómico y hubo cargas policiales para proteger las Cortes de Aragón. Esta protesta continuó a pie cortando varias calles del centro de Zaragoza.

‘Caso Koldo’

A Javier Lambán también se le ha preguntado por el caso Koldo y por José Luis Ábalos. El secretario regional del PSOE cerraba filas con la Ejecutiva para que se depuren responsabilidades: «Tiene todo mi apoyo para esclarecer los hechos, para depurar responsabilidades y para que el partido – de todo este preocupante escándalo – salga lo más indemne posible».

Reconocía la situación «dificilísima» tras las elecciones gallegas que han confirmado el declive electoral del partido. Lo que se suma al caso ‘Koldo’ que ha acrecentado «la sensación de incertidumbre y de crisis y de angustia en el que vive inmerso el socialismo español», en palabras de Lambán.