Tensión y cargas policiales a las puertas de la Aljafería por las protestas del sector agrícola

Cientos de agricultores han llegado este viernes hasta el recinto del Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, entre refriegas con la policía y al grito de «el campo está en lucha». Los trabajadores del campo han accedido hasta las mismas puertas de la cámara autonómica, fuertemente custodiadas por los antidisturbios, por lo que se han vivido momentos de gran tensión. Dentro del grupo han estado presentes agricultores y ganaderos del Bajo Aragón, Bajo Martín e incluso las Cuencas Mineras y el Maestrazgo.

Finalmente, tras aproximadamente una hora de gran tensión, los agricultores han llegado a un acuerdo con la Policía y han decidido salir del recinto, mientras un grupo entraba en el edificio para entregar sus reivindicaciones a los políticos.

No obstante, aunque se habían replegado, los agricultores han vuelto a acercarse hasta la misma puerta de la Aljafería mientras los representantes seguían sin poder acceder al interior como estaba previsto. De hecho, un tractor que ya había abandonado el recinto ha vuelto a entrar unos minutos antes de las 13.00 mientras los agricultores cantaban «No, no, no nos moverán» o «Samper, escucha el campo está en lucha», en alusión al consejero de Agricultura.

Durante varias horas han estado congregados ante las puertas del Palacio./ Agricultores de las Cuencas Mineras

La llegada al Palacio de la Aljafería

Los agricultores han comenzado en torno a las 10.00 a concentrarse en el parquin sur de la expo de Zaragoza, lugar de encuentro convocado a través de las redes sociales. Al filo de las 11.00, un nutrido grupo de antidisturbios trataba de impedir el paso de la protesta, pero los trabajadores del campo se han plantado en las mismas puertas tras saltar las vallas situadas para impedir el acceso al recinto y se han registrado cargas policiales para evitarlo.

Los agricultores que han llegado andando con pancartas desde el parquin sur de la Expo han sido recibidos por una columna de tractores aparcados a las puertas de la sede de las Cortes aragonesas, donde protestaban con petardos otro grupo de trabajadores del campo. Los ánimos se han caldeado y los agricultores han gritado y lanzado insultos a los agentes que trataban de frenar el paso de un tractor.

A la convocatoria se han unido agricultores de las tres provincias./ Agricultores de Cuencas Mineras

Su intención era llegar a los diputados de todas las formaciones políticas el rechazo del sector a sus políticas, «que solo traen ruina sin remedio a la agricultura y la ganadería». También critican la reciente aprobación en Bruselas de la Ley de restauración de la naturaleza, «otro hachazo», denuncian los manifestantes, a la rentabilidad de sus explotaciones, mientras las lonjas siguen en caída libre y el cereal ucraniano «llega sin parar» a Europa. «Hay muchos motivos para seguir luchando. Y nuestra indignación y rabia es cada vez mayor», aseguraban muchos de los participantes en la protesta, a la que se han sumado agricultores y ganaderos de todas las provincias de Zaragoza, pero también de Teruel.

Un sindicato policial denuncia «violencia» durante las protestas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado la situación a la que se han enfrentado los miembros de las Unidades e Intervención Policial (UIP) este viernes por la mañana a las puertas de la Aljafería, en la que según han informado en una nota de prensa, han resultado heridos tres agentes. Ninguno de los heridos reviste gravedad, según han señalado fuentes de la Delegación de Gobierno.

Ante estos hechos, no se han producido detenciones, según fuentes de la Policía Nacional. Desde el sindicato SUP se afirma que estos «grupos violentos ensombrecen sus legítimas reivindicaciones descargando una violencia inusitada contra los agentes de Policía».

Además, han añadido que en vídeos que circulan por las redes sociales, se puede apreciar «la manera en que los violentos agreden a los compañeros mientras la turba les anima a arrojarlos al vacío desde el puente de acceso al emblemático Palacio de la Aljafería».

Desde el SUP han querido hacerse eco a través de la nota de prensa de la «difícil situación» de sus compañeros que están «sometidos al escrutinio diario de su labor para ser acusados en unas ocasiones de brutalidad y en otras de laxitud».