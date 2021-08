Javier Ruiz: «El premio Pilar Narvión es un reconocimiento a una forma de hacer periodismo»

¿Qué supone poder recibir este premio?

Además, en la tercera edición del Curso de Periodismo de Alcañiz se centra, precisamente, en los datos y en esa forma de hacer periodismo…

Las fake news, los bulos, están a la orden día y sobre todo desde que se desató la pandemia…

Desde el punto de vista del periodista, ¿cómo es esa labor de filtrado?

¿Facilitan las redes el tránsito de información no contrastada?

¿Qué estamos haciendo mal los medios para que nos equiparen con ese tipo de fuentes de información?

Yo diría fuentes de desinformación. Creo que no está siendo solo culpa nuestra. Tenemos que hacer un examen de conciencia sobre por qué la gente solo lee lo que quiere leer. En el informe de Pew Research que he mencionado aparece un sesgo que es el sesgo de la confirmación: la gente lee lo que confirma sus prejuicios. Dos de cada tres lectores buscan algo que confirme lo que ya piensan. ¿Qué estamos haciendo mal? Pues probablemente reforzar los prejuicios y reforzar esas ideas. No hay que disfrazarse. El que tiene una visión más socialdemócrata puede defender el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual y una serie de derechos civiles y ser fiel a los hechos. Y el que tiene una visión más conservadora puede defender el ‘no’ a ese tipo de matrimonio y ser fiel también a los hechos. ¿Qué estamos haciendo mal los medios? En muchas ocasiones utilizar argumentos torcidos, datos falsos, simplemente para ganar esas batallas. Y hay batallas en las que la única victoria es la batalla en sí, es la de dar argumentos. Luego la gente toma decisiones, pero tenemos que ser honestos con los datos, los número, los hechos y los argumentos que utilizamos. Yo creo que ese es nuestro gran pecado. Dicho esto, el mayor pecado está al otro lado: en quien se dedica a contaminar las aguas y decir ‘que es todo igual’. Bien, pues no. No son lo mismo unas marcas que otras, no son lo mismo unos periodistas que otros, no son lo mismo, no es lo mismo el trabajo que hacen unos y el que hacen otros. No todos somos iguales, y esto hay que decírselo a la audiencia.