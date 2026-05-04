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05 MAY 2026|

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El presidente de LaLiga Javier Tebas visita la plaza de toros de Calanda para ver a su hijo torear

El joven novillero Diego Tebas fue uno de los protagonistas del festival taurino benéfico celebrado por la Peña Taurina calandina

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, junto al alcalde de Calanda, Alberto Herrero, en el festival benéfico organizado por la Peña Taurina de Calanda / A. H.
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, junto al alcalde de Calanda, Alberto Herrero, en el festival benéfico organizado por la Peña Taurina de Calanda / A. H.

Jesús Burgos04 05 2026

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Los toros y el fútbol. Estas son las dos pasiones de Javier Tebas, presidente de LaLiga. En esta ocasión, los toros le llevaron este viernes 1 de mayo hasta Calanda, donde asistió al festival benéfico que conmemoró el 50 aniversario de la Peña Taurina Calandina para ver torear a su hijo, Diego. Tebas ocupó uno de los palcos de la plaza de toros turolense para presenciar en directo la actuación del novillero.

Durante el festival en Calanda, el joven mostró por qué genera expectación cada vez que se enfunda el traje de luces, más allá de su vínculo familiar. El novillero cerró el acto con el eral, en una faena breve en la que aprovechó las inercias del animal y que terminó con una comprometida vuelta al ruedo. El joven novillero se atascó con los aceros y perdió las orejas, pero su actuación fue lo más destacado de la tarde en la localidad.

En este caso, el evento conmemoraba el 50 aniversario de la Peña Taurina de Calanda, el cual tuvo que aplazarse de la fecha oficial, 12 de abril, por las lluvias. El 1 de mayo, y bajo un clima idóneo, Diego Tebas y su padre pudieron finalmente cumplir con su cita en la plaza de toros de Calanda, un paso más en su corta trayectoria profesional. Durante la cita, además, también debutó el joven calandino Simón Puig.

El sueño del toreo

Diego Tebas es licenciado en Derecho en el Colegio Universitario de Estudios Financieros de Madrid y tenía un futuro profesional encaminado en la abogacía, como su padre, pero todo cambió por un sueño. «No es capricho, sino un sueño. Dejaría todo por convertirme en figura del toreo», declaró en julio de 2025 en una entrevista a ‘El Debate’. Y desde entonces, el torero está demostrando que va en serio.

El novillero debutó en agosto de 2025 en la Feria Taurina de la Albahaca de Huesca, ciudad natal de su padre. Su primer traje de luces fue azul marino, confeccionado por el sastre Justo Algaba y regalado por su madre, Marta Coiduras. Su padre se encontraba en las gradas junto a otras personalidades como los periodistas José Ramón de la Morena y Alfredo Relaño.

Diego Tebas junto a Alberto Herrero durante el festival benéfico celebrado en Calanda / A. H.
Diego Tebas junto a Alberto Herrero durante el festival benéfico celebrado en Calanda / A. H.

Aquel día no cortó orejas, pero Tebas mostró su orgullo en sus cuentas de redes sociales: «Verónicas y medias con mucho gusto. En la muleta, a destacar tres tandas de naturales muy buenos. Con el acero no hubo suerte. Orgullo y a seguir», señaló.

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