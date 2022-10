Javier Zaera avanza en su temporada de ciclocross disputando la copa del mundo en Tabor (República Checa)

El alcañizano Javier Zaera (Huesca La Magia) va iniciando su temporada de ciclocross, la disciplina en la que el joven de 19 años es especialista. Este pasado fin de semana tomó parte de la tercera cita de la Copa del Mundo sub-23 de la disciplina en Tabor (República Checa). El bajoaragonés no tuvo el mejor de sus días ya que se vio obligado a abandonar después de sufrir una fuerte caída a mitad de la prueba.

“Tuve bastante mala suerte con la caída lo que me impidió terminar. Me quedo con lo positivo que es sumar experiencia en este tipo de campeonatos. Eso sí, todavía estoy con algún dolor de espalda que no sé si me impedirá competir este fin de semana en la Copa de España”, expresó el corredor del Huesca La Magia.

Zaera, actual campeón de España de ciclocross en su categoría, es una de las grandes promesas del ciclismo aragonés. Centrado ya en la parte de la temporada que realmente le preocupa, la del ciclocross, se desplazaba este fin de semana hasta centro Europa con la intención de ir enfrentándose a rivales de nivel pensando en el campeonato mundial a disputar a inicios del próximo año en Bélgica.

Eso sí, a corto plazo también tiene otros objetivos en mente muy apetecibles. Algunos de ellos son diferentes pruebas en Bélgica u Holanda así como el Campeonato de España o la Copa del Mundo en Benidorm en Enero.