Javier Zaera se proclama Campeón de España de ciclocross de la categoría Sub 23

El alcañizano Javier Zaera del Huesca La Magia Renault Auto Cuatro se ha proclamado nuevo campeón de España sub 23 de ciclocross en la prueba que se ha celebrado en la localidad valenciana de Xátiva.

Zaera ha cuajado una sólida carrera tras sufrir una avería en la segunda vuelta hasta dejar atrás a sus perseguidores en el último giro y cruzando en solitario la línea de llegada. Acompañando en el podio al bajoaragonés han estado el cántabro Gonzalo Inguanzo y el gallego Miguel Rodríguez.

La resolución de la carrera ha llegado en la última vuelta cuando Zaera ha lanzado un ataque que le ha servido para despegarse de su último competidor, en este caso, el gallego Rodríguez. Lo ha hecho en la zona conocida como ‘las tablas’. Tras finalizar Javier ha explicado que, «la carrera se me ha complicado un poco por la avería sufrida en la segunda vuelta, pero con el cambio de bicicletas he ido encontrando sensaciones muy positivas y he remontado hasta llevar a cabo el ataque final que me ha posibilitado colgarme la medalla de oro».

El alcañizano no ha dejado pasar la ocasión para agradecer el apoyo que ha tenido por parte de su familia y de su equipo para conseguir el título y en especial se ha referido a la Federación Aragonesa de Ciclismo por apostar por este modalidad en las últimas temporadas en las que se ha fijado un calendario regional y ha puesto todo el interés para que los más jóvenes hayan podido acudir a algunas de las pruebas más importantes a nivel nacional.

Javier Zaera cierra la temporada de ciclocross habiendo logrado el triplete, es decir, ser Campeón de España, Campeón de Aragón y campeón de la Copa de Aragón.