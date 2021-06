El jazz de la Big Band Val de Zafán suena en la Glorieta de Alcañiz

La Big Band Val de Zafán de la Unión Musical Nuestra Señora de los Pueyos de Alcañiz volvió a subirse a un escenario este sábado en el parque de la Glorieta Telmo Lacasa con gran éxito. En el concierto al aire libre y con sillas interpretaron en especial estilos de jazz y swing (Peter Gunn o American Patrol), pop y rock (Tie A Yellow Ribbon y The eye of the tiger), mambo (Oye como va) y disco (YMCA). Big Band es una agrupación de orquesta de jazz e interpreta géneros musicales como jazz, swing, blues, bebop, pop y rock.

La actividad de la Unión seguirá el sábado 26 de junio con un concierto de la banda de iniciación y la banda sinfónica «especial música latina» que tendrá lugar a las 19.30 en la Glorieta.