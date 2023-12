Jesús Bernal: «Tengo claro que en Muniesa se alegran de que me vayan bien las cosas»

Termina el 2023. Vaya año...

Ascendisteis a Segunda División antes del verano y estáis ahora segundos. Increíble irrupción en el fútbol profesional...

Terminada la primera vuelta sumáis ya 37 puntos y el objetivo era la salvación. Mucho camino hecho ya…

¿La palabra ascenso es tabú en este vestuario?

Es imposible no ilusionarse. No habéis perdido en casa, en A Malata, en todo el 2023.

Correcto. Tampoco queremos decirlo mucho para que no juegue en nuestra contra pero habla del buen hacer y del apoyo de la afición. Suena a tópico, pero A Malata es diferente.

Sois una gran familia y también muy aragonesa...

Sí, y eso también alegra. Poder compartir el día a día con gente de tu tierra te da una ilusión y un extra. Verte en el fútbol profesional con chicos con los que has crecido y conoces desde siempre también gusta. Me alegro de que a ellos también les vaya bien.

Uno de los nombres propios de este Ferrol ha sido Carlos Vicente. Extremo zaragozano que, ahora sí, se marcha a Primera División al Alavés… ¿Qué os ha aportado?

Sí. Es una pena porque además es un gran amigo. He disfrutado de un año y medio muy bonito con él pero le llega una oportunidad muy importante. Es un gran futbolista y tiene números espectaculares siendo también su primera experiencia en el fútbol profesional. Le deseo la mejor de las suertes y darle las gracias por todo.

Tampoco has estado tu nada mal. Has jugado prácticamente todo…

Solo fui suplemente en un partido. He jugado los 21 y estoy muy contento y quiero dar las gracias al míster por la confianza. Tengo ganas de seguir creciendo.

También eres uno de los grandes recuperadores de esta liga.

¿Qué podemos esperar de la segunda vuelta de este Racing de Ferrol?

El Real Zaragoza ganó los 5 primeros y luego le ha costado mucho. Partido a partido…

Sí, los equipos son muy igualados y cualquiera puede ganarle a cualquiera. Depende mucho de las dinámicas…. Saber que pueden venir momentos difíciles es clave para no venirnos abajo.

Mencionaba al Real Zaragoza, equipo al que le ganasteis en A Malata. Ahora tendréis que viajar a La Romareda y tenéis mucho pasado zaragocista. (Delmás, Clemente, Álvaro Giménez, Sabin Merino…)

Sí. Enfrentarte a tu ex equipo y que encima sea el de tu tierra es especial. Lo esperamos con ilusión porque también facilita que esté tu gente. A partir de ahí, lo prepararemos como uno más e intentaremos sacar un buen resultado aunque algún familiar se enfade (ríe). Eso sí, será difícil porque es un campo complicado.

Allí estarán los vecinos de Muniesa. Arropándote.

No tengo dudas. Siempre que vengo a Muniesa, que es siempre que puedo, me siento muy querido y arropado. La gente se alegra de que me vayan bien las cosas.