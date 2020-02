Jesús Calvo: «el momento más intenso es sin duda cuando Isabel de Segura muere»

¿Cómo han sido los ensayos previos?

¿Cómo lo estás viviendo?

El texto es corto. Las escenas se desarrollan durante varios días pero son cortas. La escena del beso es de tan solo 16 minutos y las escenas en general duran unos 25 minutos. Lo que ocurre que esto no es una obra de teatro al uso y durante estos 3 días la gente cuando me vea por la calle no puede ver a Jesús Calvo si no a Pedro de Azagra, con esa altivez que lo caracteriza en la leyenda de los Amantes. En todos los actos como el toro ensogado o en el balcón del Ayuntamiento el reto es mantener el personaje.