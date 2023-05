Joaquín Egea (Teruel Existe): «Alcañiz tiene que volver a ser la capital del Bajo Aragón»

La última parada del recorrido bajoaragonés de este domingo de Teruel Existe fue Alcañiz. En un mitin en el teatro, Joaquín Egea y Tomás Guitarte explicaron cómo han trabajado estos cuatro años en Madrid uno como senador y otro como diputado por qué dan el paso a las municipales y autonómicas respectivamente. Joaquín Egea quiere ser el alcalde de Alcañiz para que la ciudad vuelva a ser la capital del Bajo Aragón contando con el resto de pueblos y liderar las reivindicaciones comunes. «La A-68 o el Hospital que da servicio a seis comarcar turolenses y una zaragozana y no estamos de acuerdo en cómo se ha planteado el vial», dijo.

No solo en infraestructuras y en sanidad, también en educación se comprometen con el instituto. «No podemos presumir de tener el más grande de Aragón porque tenemos a alumnos en un agujero que no caben más y nosotros nos comprometemos a pedir un segundo instituto», añadió. También a mejorar las instalaciones deportivas, que como el IES han dejado de ser punteras. «Han pasado cuarenta años desde que éramos los primeros, ahora tenemos instalaciones de los años 70 como son las butacas del edificio Ram», señaló. «Nos comprometemos con otra piscina climatizada para Alcañiz y con unas instalaciones dignas para la escuela de adultos, porque en Alcañiz vamos haciendo ñapas, eso se nos da bien, y lo que empieza siendo eventual se convierte en lo habitual. Sabemos que no se consigue esto en cuatro años pero sí que se puede empezar», comentó.

Comparó poblaciones similares en Aragón como Fraga, Monzón o Cuarte de Huerva, y todas están más adelantadas. «Aquí nos hemos quedado atrapados, en las demás tienen instalaciones a la altura pero es que el segundo instituto por ejemplo nunca se ha movido, ¿cómo puede ser que ni comunidad educativa ni ningún ayuntamiento de ningún pueblo haya movilizado nada? Hay nueve líneas de autobús de 37 pueblos que mandan a sus hijos aquí», reivindicó.

Egea apostó por este crecimiento siendo generosos con el resto de localidades, pues «no se puede crecer vaciando los pueblos de alrededor». Lanzó el guante a Tomás Guitarte para que tenga en cuenta estas peticiones cuando acudan al Gobierno de Aragón.

Guante que Guitarte recogió y al que se comprometió a apoyar. «Nos preocupamos por lo pequeño, que es lo que preocupa a la ciudadanía de nuestros pueblos«, dijo en relación a estos años en Madrid. Allí se dieron cuenta de que tenían que estar en las Cortes y por eso se presentan, porque «es la única forma» de que las cosas lleguen y cambien. «Los ciudadanos con su voto pueden dotar a la provincia de una herramienta política propia, será la primera vez en la historia», instó.

A la participación invitó también Pili Buj, número 2 en la lista de Guitarte a las autonómicas. «¿Quiénes somos? Somos gente normal. Este proyecto no es de nuestra propiedad, es vuestro, es de todos. Votad y existe el 28 de mayo», dijo. Explicó que Teruel Existe cuenta con 81 candidaturas en la provincia, «todas ellas reales, con gente implicada y preocupada y solo queremos que se cumpla la Constitución con nuestra provincia como se ha hecho con otras. Basta de que nos digan que somos caros y de que somos pocos, ser pocos no resta derechos«, añadió.

El mitin estuvo conducido por Elena Roda, integrante de la lista por Alcañiz, quien aseguró que la campaña está siendo ilusionante. «Es bonito estar con la gente y que te cuenten sus preocupaciones y que te proponga», dijo. El turno de intervenciones lo abrió Roberto Gamarra, vecino de Torrecilla de Alcañiz que explicó qué le motivo a dar el paso. «Medito mucho mi voto y cuando vi que había servido al llegar a Madrid y que se hablara de esta tierra con compromisos, me fui implicando más y más poco a poco», dijo. «Nos hemos recorrido todas las comarcas para dar explicaciones y para recoger inquietudes que llevar a Madrid y ahí están. En Madrid hemos clavado clavos y ahora los vamos a clavar también en Aragón con vuestro voto», invitó.