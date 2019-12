Joaquín Hernández: La mirada al hombre desde la escultura

Cuando alguien llega a Maella se impresiona enormemente por la manera que tiene de darle la bienvenida una gran escultura de una pareja de joteros en pleno baile, de ocho metros de altura, que corona la rotonda de entrada a la localidad. Todo han sido elogios por parte de vecinos y visitantes desde que se instaló en este lugar tan vistoso y particular en 2017, según cuenta el alcalde, Jesús Zenón Gil. Esta obra es el mayor orgullo del artista Joaquín Hernández Pellisa, el protagonista de la sección ‘EncontrARTE’ de esta semana.

Propone al escultor Lluis Ribalta como próximo entrevistado por «lo interesante de su obra». Le conoció este año trabajando el alabastro en Albalate. «Me parece una gran idea esta iniciativa de que LA COMARCA dé protagonismo a los artistas de la zona, todo lo que se haga en favor del arte es positivo», opina Hernández. «Creo que la cultura en general y el arte en particular están un poco abandonados».

Este artista maellano, residente en San Feliú de Llobregat (Barcelona), está siempre a caballo entre Cataluña y Aragón, y particularmente, visita mucho el Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp. «A pesar de que me fui muy joven a Cataluña, siempre he querido regresar, mis padres vivieron siempre en Maella y cuando ya no estuvieron yo seguí regresando a mi casa», explica. «Ahora jubilado lo hago con más frecuencia».

Maella está decorada por muchos de sus artistas. Más de una decena de las obras de Joaquín están expuestas en edificios públicos (calles, avenidas, el edificio consistorial…) y también en casas de vecinos maellanos.

Entre sus referentes no podía faltar el conocidísimo escultor maellano Pablo Gargallo. «He estudiado e indagado en su vida y en su arte durante mi formación como artista, y tuve el placer de poder exponer mis obras en su casa, lo cual recuerdo con especial emoción».

Maestro de primaria de profesión, siempre encontró en el arte, y concretamente en la escultura, su pasión y su forma de desconectar de la rutina. Uno de sus primeros trabajos como docente fue en un colegio de Montón de Jiloca (que no llega a 100 habitantes). El centro cerró por la falta de alumnos y vio en Cataluña una nueva oportunidad. La asignatura que más le motiva enseñar es, sin duda, las artes plásticas.

«El sistema educativo con el que contamos no ayuda a potenciar la creatividad de los alumnos, ni anima a que se interesen por el arte, lo cual lamento enormemente», asegura. Hernández ha expuesto en toda España y en el extranjero: en París, Nueva York, Miami, Emiratos Árabes, Bruselas… Sus obras, consideradas por la crítica como muy vivas, naturales e ingenuas, pueden verse en el interior y exterior de muchas joyas patrimoniales del país.

En el Bajo Aragón Histórico, encontramos algunas de ellas (además de en Maella), en el Castillo de Valderrobres, en el Santuario de Peñarroya de Tastavins, en el museo Juan Cabré o en la Lonja de Calaceite. Sus esculturas han evolucionado de la abstracción geométrica al figurativismo, que ahora es su tema central.

Le fascina la figura humana, y especialmente la de la mujer. «Tiene unas líneas curvas muy estéticas y agradecidas, muy interesantes», afirma. Sus actuales trabajos tienen que ver con ello: en este momento está realizando una escultura de un retrato de mujer y también un desnudo.