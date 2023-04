Joaquín Moreno destaca los avances en Utrillas y al equipo de su candidatura con Teruel Existe: “Trabajamos por y para el territorio”

El alcalde de Utrillas y candidato de Teruel Existe en las próximas elecciones municipales, Joaquín Moreno, ha presentado este jueves la candidatura con la que se presentará a los comicios del 28 de mayo y ha puesto en valor los logros e inversiones que durante los ocho años que lleva al frente del consistorio ha conseguido para su localidad. Asimismo, ha destacado el compromiso e implicación de los compañeros que le acompañan en la lista y ha defendido el papel de la política como «herramienta para defender los intereses de los ciudadanos y del territorio».

Moreno, respaldado por el diputado nacional de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y la senadora Beatriz Martín, ha explicado que su decisión de presentarse con esta formación responde «al carácter transversal del proyecto y a su historia como movimiento social«. “Con Teruel Existe nos identificamos quienes aspiramos a vivir en nuestra tierra, todos aquellos territorios que han sido abandonados por gobiernos de diferente color político, que nunca han pensado ni en el equilibrio territorial, ni en la transición justa o el desarrollo sostenible, ni en los servicios públicos en el medio rural”, ha señalado.

Ante un salón de actos completamente lleno en el Colegio de Minas y Ferrocarriles, Moreno ha detallado que las personas que integran su lista combinan «experiencia y savia joven», aportando “sus conocimientos, tiempo y pasión por modernizar, transformar y conseguir un Utrillas mejor”. “La mayoría nos conocéis, como grupo siempre hemos dejado a un lado las ideologías en beneficio de la gestión y de la mejora de servicios básicos, gestionando los recursos con el único objetivo de aportar calidad de vida”, ha indicado.

De esta manera, Joaquín Moreno ha enumerado a las personas que le acompañan en esta candidatura: Javier Larraz, Eduardo Fernández, Alba Cano, Estrella Sánchez, José María Lancis, Antonio Fontenla, Neftalí Pinos, Lidia González, Rocío Hernández, Cherki Kabouri Naciri, Alfonso Tomás, María Pilar Mansilla e Ita Pavón. A todos ellos, ha afirmado, les unen las ganas por trabajar por su pueblo, “nuestro ADN ha sido y es el territorio y nuestra razón de ser, el servicio público”.

En este sentido, Moreno ha recordado las actuaciones más destacadas que ha llevado a cabo en el Ayuntamiento durante los ocho años que ha ejercido como alcalde. La renovación del campo de fútbol, las piscinas climatizadas, el centro de día, el cambio de 1.120 farolas con luminarias LED, la instalación de placas solares en varios edificios municipales, la rehabilitación del antiguo ferrocarril, la compra del antiguo cuartel para destinarlo a vivienda social o la mejora de los polígonos para la instalación de nuevas empresas, han sido algunos de los ejemplos que ha enumerado. Así, ha insistido: “Llevamos ocho años gestionando y trabajando por y para Utrillas”.

Un proyecto que va más allá de los municipios

Durante su intervención, el diputado de la Agrupación de electores de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha puesto en valor la trascendencia de votar en las próximas elecciones municipales y ha recordado que el voto municipal no solo está dirigido al ayuntamiento, sino que esa votación también condiciona los representantes que formarán las comarcas y la Diputación Provincial. En este sentido, Guitarte ha descrito el “momento histórico” que la provincia de Teruel está viviendo gracias a la irrupción de la Agrupación de electores en el Congreso de los Diputados y ha asegurado que si Teruel Existe no hubiera dado este paso no se estarían logrando los avances conseguidos.

En la misma línea, la senadora de Teruel Existe, Beatriz Martín, ha afirmado que ha merecido la pena tener representación en el Senado. Así, ha precisado que en los tres años que han pasado ha habido “muchos cambios”, pero ha subrayado que siempre debemos recordar “de dónde venimos para saber a dónde vamos”.