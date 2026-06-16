Un boleto de la Primitiva deja un premio de 10.000 euros en Montalbán

El sorteo de la Primitiva de este lunes ha dejado huella en las Cuencas Mineras. La combinación ganadora corresponde al JOKER - boleto de segunda categoría asociado a la Primitiva- y ha sido vendido en la gasolinera de Montalbán con un premio de 10.000 euros, siendo el único boleto premiado de dicha categoría a nivel nacional.

El establecimiento agraciado es el único punto de venta que existe en esta localidad de la comarca Cuencas Mineras. Es la segunda vez que otorga un premio de segunda categoría del Joker, siendo la anterior el 2 de diciembre de 2024. Otro premio destacado que otorgó este establecimiento fue el primer premio de Lotería Nacional de jueves, otorgado en julio de 2017.