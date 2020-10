Jordi Colom: «En Valdealgorfa había expectación e ilusión. Y el resultado no ha podido ser mejor»

¿Qué significa para vosotros que Rins haya ganado tan cerca de casa?

Supone un orgullo y una satisfacción increíble en esta temporada, en la que no hemos tenido la suerte a nuestro favor y también después de algunos malos resultados. Que Alex se haya podido quitar la espinita y lo haya hecho en casa… aunque no hayamos podido estar presentes en el circuito para darle nuestro apoyo. Bueno, aquí en Valdealgorfa y en todo el Bajo Aragón hemos estado todos a una apoyándolo y hemos tenido la recompensa. Él se ha quitado la espinita y nosotros hemos disfrutado como campeones.

¿Cómo habéis vivido la jornada de este domingo?

¿Y esos últimos minutos?

De infarto, porque hasta que no cruzas la línea de meta no se puede decir nada. Y justo cuando ha cruzado una emoción tremenda… a descorchar botellas de champán y a celebrarlo como se merece. Ahora a esperar la próxima semana, a ver si nos vuelve a dar otra alegría.

¿Desde dónde habéis seguido a Rins?

Nos hubiera gustado hacer alguna pequeña quedada pero por desgracia, tal y como está la situación con el covid-19, no se pueden concentrar muchas personas. Por respeto hemos optado por verlo cada uno en casa.

En sus declaraciones, el piloto ha hecho referencia a Valdealgorfa, Alcañiz y Aragón...

El próximo domingo es el Gran Premio de Teruel, ¿tampoco vais a verlo juntos?

Seguirá todo igual. No nos podemos aventurar a tomar ninguna decisión. Actualmente, muy a nuestro pesar, no se puede. Nos gustaría verlo en una pantalla gigante, con una quedada como en años anteriores, pero no podrá ser. Lo veremos en casa y si tenemos la gran suerte de que vuelva a ganar y podemos juntarnos en alguna plaza con las medidas de seguridad oportunas a celebrarlo dentro de lo posible, supongo que así será.