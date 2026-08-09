Jorge Pérez – Gallego: «Es clave que alguien cante la cuenta atrás de las fases del eclipse, igual que en las campanadas de Nochevieja»

Algunos físicos y expertos os referís al eclipse total de Sol como el día de Navidad. ¿Por qué?

Porque es algo único. Una de las cosas más significantes es que podemos ver a simple vista y desde la Tierra la corona solar. Se trata de una capa de la atmósfera solar que se encuentra por encima de la superficie del Sol y que no se conoce muy bien desde el punto de vista científico. Existen muchos datos que solo se pueden obtener durante un eclipse total de Sol.

¿A qué se debe que sea visible la corona? ¿La podrá ver solo un ojo entrenado o todo el público en general?

Todo el mundo va a ver la corona, aunque hay que recordar que el eclipse tiene varias fases. Empieza con la de parcialidad y llegará un momento en que la Luna cubrirá el Sol completamente. Ese será el instante en el que nos podemos quitar las gafas y veremos la corona.

Es ese el momento en el que se puede estudiar y observar la corona.

Sí, porque el disco solar es muy brillante y durante la fase de parcialidad mientras la Luna se va poniendo por delante del Sol apenas se nota, solo cuando la Luna lo cubre por completo. Allí, la temperatura baja y la fauna se silencia porque creen que el día ha concluido. Es maravillo so porque el eclipse se experimenta a través de todos los sentidos, no solamente la vista.

¿Por qué es importante disponer de información en torno a la corona solar?

Uno de los motivos de estudiar la corona solar es porque es la zona en la que se generan las tormentas solares. Estas pueden afectar a nuestra infraestructura espacial, como los satélites e incluso dañar la red eléctrica, si fueran lo suficientemente intensas.

Según los últimos datos y las últimas investigaciones que se han realizado, ¿qué sabemos a día de hoy de la corona? ¿Cómo está evolucionando?

Es una capa dinámica. El magnetismo solar juega un papel muy importante en la dinámica de la corona y en cómo se comporta. También influye la temperatura, en ese momento está muy caliente, pero es mucho menos densa que el Sol.

La observación de la corona se produce en el momento de la oscuridad total. ¿Porque el eclipse total solar más largo en el último siglo en Estados Unidos fueron más de cuatro minutos de oscuridad total. En el caso de España, este año van a ser unos segundos en los que estaremos en esa oscuridad. ¿De qué depende este intervalo de tiempo?

De la posición en el espacio entre el Sol, la Luna y la Tierra. Las órbitas de los tres objetos son dinámicas, no son siempre iguales y depende de la distancia a la que se encuentre la Luna va a cubrir el disco solar más o menos tiempo. También, del plano de las órbitas en sí. No siempre tenemos eclipse porque las órbitas no están perfectamente alineadas todo el tiempo. De hecho, lo hacen cada muchísimo tiempo. Ahora tenemos la suerte de que en España habrá un eclipse total solar y le seguirá otro en 2027 y un anular en 2028.

¿Es extraordinario que ocurra un trío de eclipses?

Sí, es extraordinario, pero predecible. Somos capaces de predecerlos muy bien porque entendemos la mecánica y el comportamiento de estos objetos celestes y cómo se comportan sus órbitas.

Hace dos años en el eclipse total solar de Estados Unidos trabajó en la primera retransmisión mundial de este fenómeno astronómico. ¿Cómo fue la experiencia?

Una de las gratificantes de mi vida, a la par que estresantes. Tuvimos presente al peor enemigo que puede haber el día de un eclipse: las nubes. Aquel día en el lugar en el que originalmente teníamos los telescopios para retransmitir, amaneció nublado. Tuvimos que mandar un equipo la noche anterior a otro lugar, a cientos de kilómetros al noreste de Estados Unidos, para asegurarnos de que tendríamos acceso al sol durante la retransmisión.

En Estados Unidos fueron más de 31 millones de personas las que estuvieron observándolo. ¿Cómo fue trabajar con esa la logística?

Se organizaron muchos comités para estudiar, no sólo el impacto científico, sino también para preparar a las comunidades que iban a vivir el eclipse. Se produjeron muchos desplazamientos de vehículos y grandes atascos. Lo que aprendimos es que, si bien la gente viaja escalonadamente al lugar en el que pretende disfrutar del fenómeno, luego todos quieren irse a la vez. También, en términos de logística, se agotan las plazas de hotel. Otra cosa curiosa es que las búsquedas de Google el día después del eclipse estaban relacionadas con dolencias en los ojos por mirar mal el fenómeno.

Es muy importante conocer cómo mirarlo y las herramientas que utilizar.

Si. Es clave la presencia de una figura que cante las fases del eclipse como si fueran las campanadas de Nochevieja. Es una recomendación para no dañar los ojos y funciona muy bien.

Respecto a la logística del alojamiento en el caso del Bajo Aragón Histórico preocupa porque es un territorio pequeño y se van a concentrar muchas personas. Además, ya se están sufriendo los primeros incendios y el eclipse puede acentuar este tipo de accidentes por tanto serán necesarias medidas de prevención para este aspecto.