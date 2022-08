José Ángel Guimerá: «La cultura, en el medio rural, es un alimento más»

¿Es el cine de los veranos?

¿Qué es lo que debemos reivindicar del medio rural en términos culturales?

¿Para qué sirven los festivales de cine? Frecuenta muchos, colabora con el de Urrea de Gaén…

¿Cuándo decidió que el cine fuera una de las razones de su vida?

Hablemos de sus últimas obras. ¿Por qué ‘Pierres Vedel y la magia del agua’? ¿Qué debemos saber de este arquitecto francés?

Me llamó la atención que este personaje del siglo XVI viniera a España desde Francia por causas económicas, cosa que durante los últimos tiempos vemos que sucede a la inversa. Me interesó la calidad de sus trabajos conocidos y lo poco que se conocía a este arquitecto y su obra. Esto es lo que se cuenta en este documental.

¿Qué significó este arquitecto en su defensa del agua?

Firma con Cristina Vilches ‘Tren a Saturno’. ¿Qué quieren reivindicar de Segundo de Chomón?

¿Sabe Aragón tratar a sus hombres ilustres o es una asignatura pendiente?

No sabe. Si, por ejemplo, volvemos a hablar de Chomón, el pasado año se cumplía el 150 aniversario de su nacimiento en Teruel. Salvo los modestos actos que se han llevado a cabo por la Diputación de Teruel (DPT), me temo que no se ha hecho lo suficiente para poner en valor la figura de este genio aragonés. Llama la atención que desde el Gobierno de Aragón no se haya hecho nada especial. En Cataluña, la Filmoteca de Cataluña le dedicó un espacio y programación especial a Chomón durante todo ese año. Y hay bastantes más ejemplos.