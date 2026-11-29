Lo llaman "Pepe, el de los melones". Su mote cercano y amable hace justicia a su carácter y hace referencia a las semillas de 380 variedades de melón que ha recopilado para la conservación y recuperación de esta fruta. José Esquinas (Ciudad Real, 1945) es doctor ingeniero agrónomo, doctor en genética, máster en horticultura, humanista, profesor universitario, investigador e hijo y nieto de agricultores. Su andadura —y su mote—, no obstante, comenzaron con su tesis doctoral y su acuerdo con la periodista radiofónica Encarnita Sánchez: «Si yo le contaba una anécdota cada día sobre el campo y los melones, ella a cambio pedía ayuda para mi investigación», recordó este sábado en la gala del VI Premio Darío Vidal Llisterri, en el Parador de Alcañiz.

El manchego estuvo acompañado por la directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior, en una entrevista en la que los datos, la experiencia profesional y las anécdotas cautivaron al público. Esquinas transportó a los presentes a distintas partes del mundo como Brasil, donde se está talando el Amazonas para cultivar, o India, que ha pasado de tener 25.000 variedades de arroz a doce en el 75 % de su territorio; pero hizo una parada especial en Las Hurdes (Cáceres), donde encontró, gracias a un agricultor local, una semilla de melón de una variedad resistente a un hongo que afectó a todas las variedades comerciales.

"Sin biodiversidad, la humanidad es vulnerable", recalcó Esquinas, que señaló que de las 380 variedades de melón que él localizó, a día de hoy no se comercializan más de 12. "Tenemos que preservar las semillas, la diversidad, porque no sabemos qué condiciones climatológicas enfrentarán las generaciones futuras ni qué tipo de cultivos serán necesarios". En este sentido, compartió un dato preocupante: en EE.UU, el 97 % de las variedades de frutas y verduras que había catalogadas a principios del siglo XX ya no existen.

Jesús Esquinas en la entrevista con Eva Defior./ S.F.

- ¿Qué riesgos asume el agricultor al no conservar los cultivos tradicionales y cuál es el riesgo para los países, incluidos los que están en vías de desarrollo y donde la gente muere de hambre?

El agricultor asume el riesgo de que no sea rentable, pero ¿qué riesgo asume el mundo?

Ante su propia pregunta, Esquinas compartió el episodio histórico de hambruna que asoló a Irlanda en el siglo XIX. " El hongo Phytophthora infestansd destruyó todos los cultivos en un momento en el que había poca variedad de patata y muy parecidas entre ellas. Murió un millón de personas y otro millón emigró". La solución se encontró gracias a la búsqueda en América Latina de variedades resistentes a ese patógeno y su traslado al país.

Esquinas, quien ha trabajado durante 30 años en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y ha liderado durante 15 la negociación del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, que entró en vigor en 2004, no dudó en señalar el momento actual como una "crisis de valores, ética y responsabilidad con las generaciones venideras".

Entre las propuestas que él mismo recoge en su libro 'Rumbo al Ecocidio: Cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia', que firmó tras el acto en Alcañiz, destacó las cláusulas espejo. "Trump ha demostrado que pueden ponerse aranceles, en su caso para su propio interés; nosotros los necesitamos para que la agricultura familiar y pequeños productores salgan adelante". Asimismo, revisó la huella de carbono de la cesta de la compra, sobre la que señaló que cada alimento recorre de media entre 2.500 y 4.000 kilómetros para llegar a nuestra mesa.

- ¿Qué herramientas hay para que cada persona contribuya individualmente al cambio?

Tenemos que transformar pacíficamente nuestro carro de la compra en uno de combate por un mundo mejor y sostenible. Hay productos que no tiene sentido que los compremos tan lejos y hay que pensar que una tercera parte de lo que consumimos termina en la basura. En España, tiramos 7,7 millones de toneladas métricas al año. Por tanto, todos tenemos que hacer nuestra parte. ¿Es suficiente? No, pero sí necesario.

Más allá de las acciones individuales, Esquinas señaló la importancia de las políticas agroalimentarias y denunció la actividad de la agroindustria. "No estoy en contra, solo defiendo que sea compatible con el resto de actividades agrícolas", matizó. También miró a la salud de la población y el gasto en sanidad. "El 64% de la población en Europa tiene sobrepeso u obesidad. Las enfermedades no congénitas como la diabetes han aumentado y están suponiendo un coste en sanidad de casi 700.000 millones de euros al año, 12 veces más que la PAC".

La responsabilidad del cambio es colectiva y combativa, frente a los "intereses cortoplacistas" de unos pocos. Por ello, el manchego destacó las movilizaciones del campo y señaló que la sociedad debe ser "el mosquito que no deje dormir a quien nos impide vivir".