Dicen que hay que mirar al pasado para comprender el presente. Las elecciones generales marcan habitualmente la temperatura social y sirven de revisión a un país que, si no enfrentara ahora unos comicios anticipados, iría a las urnas coincidiendo con el 50º aniversario de las primeras elecciones generales tras la dictadura, el 15 de junio de 1977.

La muerte de Franco fue el punto final a una dictadura de casi 40 años, a la que siguió el periodo de Transición. Las formaciones de centroderecha y centroizquierda fueron las más votadas en las primeras elecciones de esta etapa democrática. UCD (Unión de Centro Democrático), coalición de partidos de distintas corrientes políticas, fue la formación que consiguió más votos, seguida del PSOE en este primer encuentro con las urnas.

El bipartidismo entre derecha e izquierda se consolidó progresivamente en España y dio lugar a una alternancia de gobiernos. Los partidos conservadores fueron evolucionando durante varias legislaturas hasta las elecciones de 1989, cuando concurrió por primera vez el Partido Popular, situándose como formación de referencia para este segmento político.

Fin del bipartidismo

A lo largo de la historia democrática, también han existido partidos minoritarios que han complementado las opciones políticas en España. Sin embargo, las elecciones de 2015 supusieron la ruptura del predominio de PP y PSOE con la entrada de nuevas formaciones en el tablero político. El movimiento del 15-M dio impulso a la creación de Podemos, que, junto con sus confluencias, entró en el Congreso como tercera fuerza política. Ciudadanos, partido de centro, se situó como cuarta fuerza. Ambos partidos obligaron a PSOE y PP a plantearse las coaliciones de gobierno y los pactos, aunque no se alcanzaron los apoyos necesarios para una investidura.

Seis meses más tarde, se tuvieron que repetir las elecciones generales, que dieron como resultado un aumento de los apoyos al PP, que volvió a ser la fuerza más votada. En 2018, tras la sentencia del caso Gürtel, una moción de censura al presidente popular Mariano Rajoy marcó la llegada del socialista Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

Entrada de la extrema derecha

En las elecciones del 28 de abril de 2019, el Partido Socialista fue el más votado, aunque no consiguió los apoyos suficientes para la investidura de Sánchez. Asimismo, fue también la convocatoria a las urnas en la que entró en el Congreso el partido de extrema derecha Vox. Ante la imposibilidad de llegar a formar Gobierno, la población regresó a las urnas el 10 de noviembre de ese mismo año, volviendo a resultar el PSOE el partido más votado.

El último ciclo electoral también estuvo marcado por cambios en la distribución del voto y la aparición de la coalición de izquierdas Sumar. Las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo de 2023 se saldaron con un predominio del PP, tras lo que el presidente del Gobierno Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales. Como resultado, los populares fueron la fuerza más votada en los comicios del 23 de julio, aunque sin apoyos suficientes para gobernar.

La fórmula se repite y las elecciones generales de este 29 de noviembre también se han adelantado. Entre las principales candidaturas de ámbito estatal figuran PP, PSOE, Vox, Frente Amplio —coalición en la que se integra Sumar— y Podemos. El peso de cada formación en las negociaciones para constituir un nuevo Gobierno dependerá de los resultados electorales. Junto a ellos, también podrían tener un papel importante los partidos nacionalistas y otras formaciones minoritarias, que en otras legislaturas han facilitado la investidura de distintos presidentes del Gobierno, como es el caso de Esquerra Republicana.

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