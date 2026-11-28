Queda menos de un día para cita con las urnas, este domingo 29 de noviembre, y los candidatos al Congreso de los Diputados aprovechan para disfrutar de una jornada de reflexión entre aficiones, trabajo y la familia. La campaña electoral se cerró el pasado viernes, tras un intenso calendario de actos que ha llevado a los cabezas de listas provinciales a distintas localidades del Bajo Aragón Histórico.

Alberto Herrero (PP) practica su deporte favorito

El candidato al Congreso por Teruel del Partido Popular, Alberto Herrero, ha disfrutado de su deporte favorito: el ciclismo. Bicicleta en mano, el popular ha salido por la mañana junto con sus amigos y totalmente equipado para la ocasión con conjunto deportivo técnico.

Alberto Herrero en bicicleta este sábado por la mañana./ PP

Herminio Sancho (PSOE) en compañía de sus ovejas

Para el candidato al Congreso por Teruel del Partido Socialista la mañana ha estado llena de los balidos de sus ovejas. Sancho ha pasado la jornada en su pueblo, Mezquita de Jarque, junto a su mujer Mª Paz Orrios para atender su explotación ganadera y recolectar trufas en las carrascas. No ha faltado el fiel compañera de paseo, su perra Rosa.

Herminio Sancho con su perra y sus ovejas, en el fondo./ PSOE

Por parte de Vox, el candidato al Congreso por Teruel, Daniel Alda, ha permanecido en Alcañiz, con la familia para descansar tras la campaña electoral. Durante el día, ha leído y paseado por la localidad, además de haber estado en casa preparando la comida y realizando otras tareas.

Daniel Alda preparando la comida./ Vox

En el monte y recogiendo robellones ha sido la actividad elegida para este sábado por Tomás Guitarte, el candidato de Teruel Existe al Congreso. Guitarte ha salido a primera hora del día para dirigirse a la sierra de Pelarda y la de Fonfríá en busca de ejemplares. Finalmente, el candidato ha conseguido llenar su cesta y disfrutar del aire libre.

Tomás Guitarte buscando robellones en el monte./ Teruel Existe

Finalmente, la candidata de Chunta Aragonesista-Frente Amplio por Zaragoza al Congreso, Marina Rodríguez, ha comido junto a su familia. Además, ha quedado a tomar un vermut con sus amigas del barrio para reponer fuerzas después de una intensa campaña electoral antes del día de la votación. La formación no se ha presentado en Teruel al Congreso, aunque sí se ha sumado a la candidatura conjunta de izquierdas al Senado de Progreso por Teruel, con Ricardo Moreno, como número 2. El bajoaragonés ha pasado la jornada comiendo en familia en su pueblo, Foz Calanda.