El Matarraña comienza a movilizarse para salvar uno de sus grandes símbolos patrimoniales, el Santuario de Monserrate. Más de un centenar de voluntarios y una docena de empresas, asociaciones y profesionales se han sumado ya a ‘Salvemos Monserrate’, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Fórnoles y Planes en el Matarraña, con la colaboración de Hispania Nostra, para recuperar este enclave. El conjunto monumental, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra en un avanzado estado de deterioro que amenaza su conservación.

El movimiento social tendrá como primera gran acción una campaña de micromecenazgo cuyo inicio está previsto para el próximo 1 de diciembre y que se prolongará durante 40 días. El objetivo inicial que se baraja es recaudar entre 20.000 y 25.000 euros para acometer las primeras actuaciones de un proyecto de recuperación integral cuyo presupuesto asciende a tres millones de euros, según explican los propios impulsores del proyecto. De todas formas, la iniciativa no cierra la puerta a una mayor recaudación para poder acometer más actuaciones en el santuario.

Los primeros trabajos estarían encaminados al desescombro y apuntalamiento del conjunto, aunque todavía se está concretando el alcance de las actuaciones. Los fondos recaudados se destinarán a una cuenta del Ayuntamiento de Fórnoles, que dispone también de una aportación económica procedente de una donación testamentaria destinada al santuario.

Más de cien voluntarios en apenas unos días

La respuesta ciudadana no se ha hecho esperar. Desde la creación este pasado domingo de un grupo de WhatsApp de voluntarios, más de cien personas se han incorporado a la iniciativa para colaborar en la difusión de la campaña, organizar actividades solidarias y buscar financiación.

«Mi idea es hacer con esto un movimiento social dentro de la comarca», explica Planes en el Matarraña, quien dirige el proyecto junto al alcalde de Fórnoles, Javier Vidal. El equipo está integrado también por Elena Martí Querol, responsable de marketing y comunicación; Jordi Sallén, de producción audiovisual; Mapi Soriano, de comunicación digital; y David Lafuente Bergós, de relaciones empresariales y organización de eventos.

Los impulsores han querido reconocer especialmente el trabajo de los exalcaldes Ernesto Serrat y Daniel Ferrer y de los vecinos de Fórnoles para conseguir la titularidad municipal del santuario, un paso previo fundamental para avanzar en su recuperación.

El tejido empresarial se vuelca con Monserrate

Entre los primeros colaboradores se encuentran la Panadería Eva de Calaceite; Bodega Bayod Borrás, Asociación Castañeras, Casa Delme y Ana Omella, de Fórnoles; Elena Martí, Bruixa Tintorera, La Era Digital e Inspira Delice, de Valderrobres; Aceite Diezdedos, de Cretas; el videógrafo Jordi Sallén, de Arnés; Charreta Podcast, de Teruel, y la diseñadora de moda Arantxa Latorre, de Zaragoza.

Algunos ya han comenzado a definir sus aportaciones. Por ejemplo, Bodega Bayod Borrás destinará un porcentaje de la venta de sus botellas durante la campaña navideña a la recuperación del santuario, mientras que Inspira Delice plantea organizar un concierto solidario.

También la Asociación Tierra Baja ha trasladado su voluntad de colaborar una vez se concreten el proyecto técnico y los trámites administrativos necesarios. «La colaboración no tiene por qué ser exclusivamente económica», señala Jorge López, integrante de la asociación y exteniente de alcalde de Fórnoles, quien apunta a la posibilidad de aportar materiales de construcción, maquinaria, servicios profesionales, asesoramiento técnico o mano de obra voluntaria.

Las donaciones realizadas a través del procedimiento establecido por Hispania Nostra durante los 40 días de campaña podrán beneficiarse de deducciones fiscales, siempre que cumplan los requisitos legales. Paralelamente, se prevé organizar conciertos, comidas populares, mercadillos y actividades culturales y deportivas durante 2027. Los interesados en sumarse pueden hacerlo a través de las redes sociales de Planes en el Matarraña.

Cinco siglos de historia compartida

La vinculación de Monserrate con el territorio trasciende los límites de Fórnoles. En 1521, nueve pueblos peregrinaron hasta el santuario para pedir lluvia ante una situación de sequía. Posteriormente se incorporó un décimo municipio, consolidando una tradición compartida por Fórnoles, Ráfales, Belmonte de San José, La Codoñera, Castelserás, Torrecilla de Alcañiz, Valdealgorfa, Valjunquera, Valdeltormo y Torrevelilla.

De origen gótico y construido a principios del siglo XIV, el conjunto experimentó importantes ampliaciones durante el siglo XVII. Sin embargo, el paso del tiempo y la falta de conservación han provocado un deterioro que motivó su inclusión en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra el 24 de septiembre de 2025.

La aparición de grietas en los muros de la iglesia, la degradación de sus pinturas murales y el estado ruinoso de la antigua hospedería evidencian la necesidad de intervenir. Más de la mitad del claustro permanece inaccesible debido al deterioro de su estructura. La iniciativa pretende dar los primeros pasos para revertir esta situación y aspira a convertirse en el germen de un movimiento ciudadano que permita recuperar otros elementos patrimoniales del Matarraña en los próximos años.