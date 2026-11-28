TechnoPark es un ecosistema de innovación y tecnología que además reúne actividad empresarial, de formación e investigación. Este miércoles la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, ha visitado el complejo para conocer el espacio de primera mano. «Hemos abordado los temas más relevantes que hay ahora mismo en el parque para realmente garantizar que sea un verdadero motor de desarrollo regional», ha explicado.

En este sentido, uno de sus principales proyectos es la nueva edición de MotoStudent, que tendrá lugar del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2027 en el circuito de MotorLand Aragón. En esta cita, estudiantes universitarios de todo el mundo tienen la oportunidad de diseñar y fabricar sus propias motocicletas para competir con ellas. La consejera ha detallado que una de las principales novedades es la participación de equipos de cinco continentes. Además, ya hay 21 equipos inscritos, de los cuales siete son de fuera de Europa. Entre los nuevos países que se han sumado a la competición están Australia, Rumanía y Francia.

«Es una competencia de referencia a nivel mundial y esto supone una gran visibilidad para Aragón, pero sobre todo para Alcañiz», ha resumido la consejera. Por su parte, el director gerente del parque tecnológico, Daniel Urquizu, ha destacado el crecimiento de más del 400 % desde su origen. «Llegar hasta ciudades como Sídney, que ahora pueden situar nuestra ciudad en el mapa, es fundamental», ha valorado.

Visita a la planta de FAVEKER en Alcorisa

La consejera de Economía también ha visitado las instalaciones de FAVEKER en Alcorisa. Desde allí ha subrayado el «refuerzo» contemplado en los Presupuestos del Gobierno de Aragón para 2027 para facilitar la salida al exterior de empresas de la Comunidad. Por ello, el departamento de Economía destinará más de 4,1 millones de euros al conjunto de las políticas de internacionalización, mientras que la transferencia a AREX se elevará hasta 3,2 millones de euros, más del doble que en 2024 y 2025 y la cifra más elevada de su historia reciente.

La consejera ha visitado la planta de FAVEKER en Alcorisa./ DGA

«Queremos más empresas aragonesas capaces de competir en todo tipo de mercados y, sobre todo, queremos que ninguna empresa con capacidad para crecer fuera deje de hacerlo por falta de apoyo o acompañamiento», ha comentado Valle.

Para la consejera, la planta de Alcorisa representa además la capacidad de la industria para generar actividad económica desde el territorio y proyectarse internacionalmente. «La internacionalización no significa deslocalizarse, sino todo lo contrario: significa hacer más fuertes nuestras empresas aquí para que puedan competir fuera. Desde Alcorisa se fabrican soluciones que llegan a más de 100 países», ha concluido.