La recuperación del melón tradicional de Torres de Berrellén, la conservación de las judías autóctonas del Sobrarbe, la memoria hortícola de Barbastro y la salvaguarda de variedades antiguas de frutales protagonizan las cuatro candidaturas de la sexta edición del Premio Darío Vidal Llisterri. El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Alcañiz junto al investigador y divulgador gastronómico Ismael Ferrer, de Taller de Ambos, celebrará este sábado, 28 de noviembre, su ceremonia de entrega a las 18.30 en la sala Juan de Lanuza del Parador de Turismo de Alcañiz.

El galardón rinde homenaje a Darío Vidal Llisterri, periodista, escritor, investigador y gastrónomo alcañizano que dedicó buena parte de su trayectoria a reivindicar la cocina tradicional como expresión de la identidad cultural de los pueblos. Profundo conocedor de Aragón, defendió el valor de los productos humildes, la memoria culinaria y los saberes populares, dejando un legado que invita a entender la gastronomía desde su dimensión histórica, social y territorial.

En esta sexta edición concurren cuatro candidaturas procedentes de las provincias de Huesca y Zaragoza, vinculadas a la recuperación de variedades tradicionales, la conservación de semillas y la transmisión del conocimiento agrícola entre generaciones. Para Ismael Ferrer, director del Premio Darío Vidal Llisterri y profesor de Gastronomía, reunir a este tipo de perfiles supone un ejemplo a seguir. «Tenemos cuatro personas que han dedicado su vida a conservar aquello a lo que muchas otras apenas prestan atención», ha destacado en los micrófonos de Radio La Comarca.

El director del premio también ha lamentado la progresiva desaparición de los sabores tradicionales. Por ello, considera que proteger y salvaguardar las variedades locales y la identidad de los territorios ligada a ellas constituye «la mejor carta de presentación de un territorio».

Foto de familia de premiados, nominados y participantes en la V edición del Premio Darío Vidal./ C.O.

Cuatro historias de compromiso

Entre los protagonistas se encuentra Carlos María Gil García (La Almunia de Doña Godina, Zaragoza), ingeniero técnico agrícola especializado en hortofruticultura y con formación de posgrado en mejora genética vegetal. Con más de cuatro décadas de experiencia profesional, fundó La Huerta del Lugar en 2015. Ha dedicado una parte fundamental de su trayectoria a localizar, recuperar y cultivar variedades antiguas de frutales y hortalizas amenazadas de desaparición.

Por otra parte, Celsa Pañart Pañart (El Pueyo de Araguás, Huesca), es una hortelana del Sobrarbe que desarrolló buena parte de su vida en Labuerda, donde continuó cultivando la tierra hasta cerca de los 90 años. Heredera del conocimiento agrícola de su familia, conservó una docena de variedades de judías, entre las que destacan tres especialmente vinculadas a su pueblo de origen: la judía del gancho romana y las de vayana ancha y estrecha. Fallecida hace unos años, su legado permanece en los bancos de semillas y en la recuperación gastronómica de estos cultivos, algunos de ellos utilizados por restaurantes de alta cocina del Sobrarbe, como el Callizo de Aínsa, reconocido con una estrella Michelin. Su candidatura reconoce también el papel esencial de las mujeres rurales en la conservación de la biodiversidad.

Además, entre ellos se encuentra igualmente Faustino Torres Pelegrín (Barbastro, Huesca), hijo de una familia de hortelanos que cumplió 90 años el pasado 17 de noviembre. Desde los ocho años acompañaba a sus padres al mercado de Barbastro, donde vendían las hortalizas que cultivaban. Aunque ejerció también el oficio de pintor, mantuvo durante toda su vida la actividad agrícola junto a su hermano Joaquín. La familia Torres desempeñó un papel destacado en la conservación de variedades tradicionales de la huerta del Vero.

Por último, Jesús Causapé Forcén (Torres de Berrellén, Zaragoza), agricultor fallecido en 2024 a los 83 años vinculado al proyecto de recuperación del melón tradicional de Torres de Berrellén, una variedad que alcanzó gran prestigio comercial a mediados del siglo XX y que estuvo a punto de desaparecer. La iniciativa, puesta en marcha en 2015, ha combinado el conocimiento de los agricultores y vecinos de mayor edad con la investigación científica y la colaboración del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

Coloquio posterior con José Esquinas

La entrega de los reconocimientos dará paso a un encuentro con José Esquinas Alcázar, conocido como Pepe Esquinas, uno de los grandes referentes internacionales en la conservación de los recursos genéticos agrícolas y la lucha contra el hambre. La periodista Eva Defior, directora de contenidos de La COMARCA, será la encargada de presentar y conducir la ceremonia de entrega del premio y de moderar el posterior diálogo con José Esquinas.

Esquinas, doctor ingeniero agrónomo, doctor en Genética, máster en Horticultura por la Universidad de California, investigador, profesor universitario y humanista, trabajó durante 30 años en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Allí contribuyó al desarrollo de acuerdos internacionales para proteger la biodiversidad agrícola. Su trayectoria profesional le ha llevado a recorrer más de 120 países y a estudiar los desafíos globales relacionados con la alimentación, la agricultura, el cambio climático y la desigualdad.

El encuentro girará en torno a su libro ‘Rumbo al ecocidio. Cómo frenar la amenaza a nuestra supervivencia (2023)’, en el que analiza las contradicciones de un sistema agroalimentario capaz de producir alimentos suficientes para toda la humanidad mientras millones de personas siguen padeciendo hambre, así como las consecuencias de la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de los recursos naturales y el actual modelo de consumo. La obra plantea alternativas y reivindica la capacidad de la sociedad para transformar el rumbo del planeta.