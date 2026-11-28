La Ciudad Deportiva Santa María de Alcañiz ha vivido este sábado su estreno como sede de una competición autonómica de natación con la celebración del VII Campeonato de Aragón de Salvamento y Socorrismo de Distancias Cortas. Las nuevas instalaciones alcañizanas han reunido a seis clubes aragoneses en una jornada en la que los representantes del territorio han conseguido un total de siete medallas, dos de plata y cinco de bronce, y que ha supuesto un paso más en el crecimiento de esta disciplina en la capital bajoaragonesa.

La competición ha contado con un programa de 19 pruebas individuales y de relevos de categoría absoluta, en las que los deportistas han tenido que demostrar su velocidad y habilidad técnica en diferentes modalidades, como el remolque de maniquí, la natación con obstáculos o las pruebas de socorrista.

“Hemos tenido muy buena acogida tanto de público como de participantes. Por parte de la organización y de la Federación estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido el evento”, ha destacado el presidente del Club Natación Bajo Aragón, Óscar Vargas.

El Bajo Aragón se estrena como anfitrión

La celebración del campeonato ha supuesto una cita especialmente significativa para el Club Natación Bajo Aragón, que durante años ha reivindicado unas instalaciones en las que poder desarrollar sus entrenamientos y acoger competiciones oficiales en piscina. La entidad ya contaba con experiencia en la organización de campeonatos autonómicos en La Estanca, aunque hasta este sábado no había tenido la oportunidad de hacerlo en un recinto cubierto en Alcañiz. “Llevábamos ya muchos años esperando unas instalaciones para poder realizar pruebas. Para nosotros, poder utilizarlas en el día a día y luego celebrar un evento en tu población te llena de orgullo”, ha reconocido Vargas.

En el apartado deportivo, el conjunto anfitrión ha conseguido una medalla de plata en el relevo masculino de 4x12,5 metros de remolque de maniquí, con un tiempo de 44,38 segundos. Además, ha finalizado en cuarta posición en la clasificación general por clubes, con 251,50 puntos, siendo el mejor clasificado de los tres representantes del territorio.

Más allá de los resultados, Vargas ha querido poner en valor la implicación de sus deportistas. “Estamos muy satisfechos con la participación de todos y los resultados ya irán viniendo, que realmente acabamos de empezar la temporada”, ha señalado.

Andorra suma cuatro medallas y Caspe consigue dos bronces

El Club Polideportivo Andorra ha sido el representante del territorio que más veces ha subido al podio. Macarena García Amador ha conseguido dos medallas de bronce en los 50 metros socorrista (33,86 segundos) y en los 100 metros supersocorrista (1:31,75). En esta última modalidad también ha destacado Sergio Guiu Núñez, que ha finalizado tercero en la prueba masculina con un registro de 1:13,88. El conjunto andorrano ha completado su actuación con una medalla de plata en el relevo mixto de 4x25 metros socorrista (1:04,53).

Por su parte, el Club Natación y Salvamento Caspe ha conseguido dos medallas de bronce en las pruebas colectivas. El equipo masculino ha finalizado tercero en el relevo de 4x25 metros de natación con obstáculos (1:00,44), mientras que el femenino ha repetido posición en el relevo de 4x12,5 metros de remolque de maniquí (52,65 segundos).

El Club Actividades Acuáticas Calatayud se ha proclamado campeón de Aragón con 707 puntos, seguido del Stadium Venecia (421,50) y del Club Deportivo Sacualud (362). Tras el Bajo Aragón, Andorra ha ocupado la quinta posición (198,50) y Caspe, la sexta (190,50).

A diferencia de las jornadas ligueras, el Campeonato de Aragón de Distancias Cortas se disputa en una única cita en la que los mejores registros determinan los medallistas de cada modalidad. Tras la celebración de este campeonato, la temporada autonómica continuará con las jornadas de liga, que tendrán una nueva parada en Alcañiz el próximo mes de abril.