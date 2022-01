José Luis del Valle: «Al terminar la Titan Series lloré de alegría por haber conseguido el reto que me había propuesto»

¿Cómo se le ocurre la idea de participar en esta prueba?

Todo comenzó desde el momento en el que hace muy poco me dio por practicar ciclismo y conocer la Titan Desert que se celebra en Marruecos. El pasado año y debido a la pandemia se puso en marcha la Titan Series en Almería con el mismo formato que la que se lleva a cabo en el país africano. Desde ese momento mi intención fue ir a participar y comenzar a prepararme para en 2023 intentar dar el salto a la Desert.

¿Cómo fue su preparación para acometer esta cita deportiva?

¿Cómo ha vivido la experiencia?

Es una aventura en la que te pasa de todo con etapas muy largas y duras en la que te caes, tienes averías, te pierdes; tanto es así que yo me llegué a perder hasta 10 veces. Es un formato muy bonito y apasionante del que he salido muy satisfecho por todo lo vivido.

En el formato contact, ¿cuántas etapas realizó y cuál fue el kilometraje total que recorrió?

¿Cómo fueron dichas etapas?

¿Cómo ha sido la convivencia con el resto de los participantes?

Muy buena porque hay que tener en cuenta que es un evento en el que se une el deporte y la aventura y todos en algún momento podemos tener algún problema. He de decir que la gente se paraba a ayudar y yo fui el primero que fui socorrido por un compañero. Tuve un problema físico que él me ayudó a solucionar por lo que le estoy muy agradecido.

La Titan Series, ¿ha sido tal y como se la imaginaba?

En absoluto. He de reconocer que ha sido una experiencia impresionante a todos los niveles tanto por lo vivido en lo individual como en lo colectivo. En el primero de los casos lloré de alegría tras terminar la primera etapa. El subidón de oxitocina fue tal que me generó un auténtico estado de felicidad porque supe que había alcanzado el reto que me había propuesto.