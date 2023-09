José Manuel Gallego regresa de Las Vegas como subcampeón del mundo de jiu-jitsu brasileño

José Manuel Gallego Núñez ‘Mané‘, de Utrillas, regresa de su sueño mundialista como subcampeón en la disciplina de jiu-jistsu brasileño. El de la Cuenca Minera disputó en Las Vegas su primer campeonato del mundo en el que además logro avanzar hasta la final. Allí, finalmente, cayó en un apretado duelo por la mínima. «Creo que quedamos empate y yo ataqué más y considero que debería haber ganado pero el árbitro manda. Iba al oro pero no me quejo», relató el deportista de Utrillas.

Gallego logra así su mejor resultado a nivel global después de ya ser dos veces campeón a nivel europeo. Recientemente, todo ello fue posible gracias al apoyo recibido a través de un crowfounding y sus patrocinadores para cumplir con el sueño. «Ha valido la pena. El crowfounding me ayudó mucho y conseguí otro patrocinador a última hora. Ha salido todo muy bien», destacó Gallego.

José Manuel Gallego durante uno de sus combates en el mundial de Las Vegas./ Dog Flirt

Sobre la experiencia en EE.UU. dice haberse visto sorprendido por la grandeza del evento en el que incluso se citaron excompetidores de la UFC. «Es un evento gigantesco y el más importante del mundo. Me sorprendió la cantidad de gente y todo lo que vi me impresionó mucho. Era a lo bestia», explicó Mané. Por su parte, llegó en un buen estado de forma y asegura no haber pasado nervios. «Es la competición en la que más tranquilo he estado y he controlado mejor mis emociones. He intentado hacerlo todo bien y poco a poco fui avanzando rondas», añadió el utrillense.

Ahora, los siguientes retos en mente son el europeo en Roma del próximo mes e intentar regresar al mundial de Las Vegas a finales de año en la modalidad sin quimono.

José Manuel Gallego junto a su padre (de rojo) y a Mathias Ribeiro, uno de los profesores más importantes a nivel nacional./ Dog Flirt

El jiu-jitsu brasileño (o BJJ) es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. El principal objetivo del jiu-jitsu brasileño es someter al rival mediante una luxación o estrangulación sin necesidad de usar golpes, de ahí que se le denomine a veces «arte suave».