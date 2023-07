José Manuel Gallego, de Utrillas, competirá en el mundial de jiu jitsu brasileño en Las Vegas

José Manuel Gallego Núñez, vecino de Utrillas, finalmente competirá en el mundial de jiu jitsu brasileño a disputar del 30 de agosto al 2 de septiembre en Las Vegas, Estados Unidos. Será posible tras el apoyo económico logrado a través de un crowfounding. «Este apoyo me ha permitido cumplir con casi todos los gastos. Ya tengo los billetes. También cuento con el apoyo de una empresa en la suplementación y de un nutricionista. Permiten ahorrarme mucho dinero», explicó Gallego.

Este es un paso más para Gallego, quien ya es dos veces campeón a nivel europeo. Además, el utrillense, que empezó en esta disciplina hace unos dos años, también posee en su palmarés el campeonato de Madrid, el de Cataluña y el de Galicia. También es dos veces campeón nacional.

Ahora, dice llegar en un buen momento. El pasado fin de semana se proclamó subcampeón de España a nivel profesional en la categoría -70kg dentro de la modalidad de grappling, bastante similar al jiu jitsu brasileño en la que suele competir. La diferencia es la forma de puntuación y el número permitido de llaves según el nivel, que aumentan. «Quería medirme a un nivel más alto. Todos eran cinturones marrones o negro y tienen mucha experiencia dentro de este deporte. Me he visto muy bien y no esperaba ganar ninguna pelea a este nivel. Ser segundo ha sido una locura», expresó el de la Cuenca Minera.

El jiu-jitsu brasileño (o BJJ) es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. El principal objetivo del jiu-jitsu brasileño es someter al rival mediante una luxación o estrangulación sin necesidad de usar golpes, de ahí que se le denomine a veces «arte suave».